Московское метро перенесло открытие "Рижской" на 2022 год

Станция Калужско-Рижской линии московского метро "Рижская" не откроется 20 декабря, как это было запланировано ранее. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, на объекте необходимо провести дополнительные работы.

Метро "Рижская" закрыли на реконструкцию в августе 2020 года, и с тех пор поезда там не останавливаются. Изначально планировалось установить там дополнительный эскалатор для увеличения пропускной способности - станция должна стать пересадочной после запуска Большой кольцевой линии. Но после анализа инфраструктуры было решено изменить проект.

"Мы вынуждены продлить закрытие "Рижской" до завершения - во II квартале 2022 года", - говорится в официальном заявлении департамента транспорта.

После открытия на станции появятся четыре эскалатора вместо трех, при этом будет сохранен архитектурный облик: визуально "Рижская" будет той же, что и была в 50-х годах прошлого века.