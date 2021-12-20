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Рубрика: Происшествия

На востоке Москвы сгорела трансформаторная подстанция

Текст: Ирина Огилько

В Измайлово произошел пожар на трансформаторной подстанции. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
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По данным ведомства, сигнал на пульт пожарной охраны поступил в ночь на 20 декабря. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты столичного Пожарно-спасательного центра. В ходе тушения из помещения были извлечены газовые баллоны. В настоящее время пожар потушен, информация о пострадавших не поступала

Горела трансформаторная подстанция в складском помещении на ул. 9-я Парковая, 39, стр 3. Площадь пожара составила 50 кв. м. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

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