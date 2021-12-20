На зимние праздники в столице не планируется введения никаких ограничений

Введения никаких ограничений из-за коронавируса на зимние праздники не планируется. Если же потребует ситуация, власти объявят об этом заранее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год", отвечая на вопрос, к каким ограничениям готовиться в праздники, он сказал: "Жить - так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим".

Пока же подготовка к Новому году идет так же, как и, скажем, шла семь лет назад. В городе везде уже стоят елки, а в конце прошлой недели на улицы столицы вышли празднично украшенные автобусы, трамваи "Витязь" и электробусы. Запустили три нарядных состава и под землей, а также 60 поездов с украшенными головными вагонами. Традицию украшать технику к Новому году поддержал и комплекс городского хозяйства - снегоуборочные машины тоже теперь ходят по городу в ярких светодиодных гирляндах и в наклейках с елками, оленями и снежинками. И в таком виде они будут перевозить пассажиров до конца января.

"Мы называем это даже не новогодним, а просто зимним украшением. Зима у нас тяжелая, солнца мало, депресняк, - объяснил Собянин. - А хорошо освещенный, красивый город добавляет настроения, особенно если вместе с площадями, улицами, катками и парками освещается еще и городской транспорт".

Глава города добавил: на этом красивом транспорте москвичи смогут всю новогоднюю ночь ездить друг к другу в гости или просто гулять по городу. Он принял решение, что метро, МЦК и наземный общественный транспорт на 157 основных маршрутах работать будут без перерыва, а еще 91 маршрут наземного транспорта - до 3.30. К тому же с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января кататься на этих видах общественного транспорта можно будет совершенно бесплатно. Для тех, кто встретит Новый год под землей, в вагонах метро и на эскалаторах на 17 тысячах экранов будет транслироваться поздравление президента России и мэра Москвы. Продлена работа транспорта будет и в Рождественскую ночь с 6 на 7 января - в метро и МЦК до 2.00, а на ряде маршрутов автобусов и трамваев - до 3.30.

В преддверии 2022 года в общественном транспорте произошло два важных события. Первое - это одновременный запуск сразу 10 станций Большой кольцевой линии метро. И теперь работает уже две трети самой протяженного в мире кольца под землей. Для тех, кто еще не рассмотрел новые станции, в каникулы такая возможность представится. А на земле на маршрут вышел 900-й электробус. Таким образом, столица сделала еще один шаг к цели - сделать к 2030 году весь парк общественного транспорта Москвы "зеленым".

Бесплатными с 31 декабря по 8 января будут и уличные парковки. А 9 января они будут работать по графику воскресенья, то есть останутся бесплатными везде, кроме улиц, где действует повышенный тариф.

Как и в прошлом году, на основных точках притяжения - на площади Киевского вокзала, рядом со станцией МЦК "Лужники" и у Северного речного вокзала, а также у зданий ГУ МВД по Москве на Петровке, 38 и у театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади засияли огнями пять транспортных елок. А с 24 декабря на Северном речном вокзале, на 31 стойке "Живое общение" метро, на автовокзалах и автостанциях заработает новогодняя почта, откуда будет можно отправить письмо Деду Морозу с пожеланиями или поздравлениями близким. На Северном речном вокзале еще откроется каток - так что Новый год там можно встретить на коньках!