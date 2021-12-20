Названы районы Москвы с самыми дешевыми "трешками"

Самые дешевые трехкомнатные квартиры в границах старой Москвы сдаются на юго-западе, востоке, западе и юге мегаполиса. К таким выводам пришли эксперты компании "ИНКОМ-Недвижимость" после недавнего исследования рынка.

В первую пятерку по доступным ценам вошли районы Ясенево, Новогиреево, Чертаново Центральное, Ново-Переделкино и Коньково.

Примечательно, что все квартиры находятся в пешей доступности от различных станций метро. Бюджетное жилье также оснащено всей необходимой бытовой техникой и мебелью. Из ограничений встречается запрет на домашних животных. Ценовой диапазон месячной аренды - от 45 до 55 тысяч рублей.