Немерюк: Порядка 240 елочных базаров начали работать в столице

Порядка 240 новогодних елочных базаров открылись в столице сегодня. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Он рассказал:

"Начали работать порядка 240 елочных базаров. На западе Москвы их больше всего. Елок хватит всем, и каждый желающий сможет поставит дерево у себя дома. В ассортименте представлены отечественные ели из Пермского края, Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей, а также импортные елки из Дании. Цена осталась прежней - 1 тыс. рублей за метр отечественной елки и порядка 3-3,5. тыс. рублей за метр импортной".

Дешевле всего по его словам приобретать елку незадолго до Нового года, когда предприниматели стремятся распродать оставшиеся деревья:

"Кроме традиционного новогоднего дерева, на базарах горожане смогут приобрести пихту, сосну, лапник и даже саженцы хвойных деревьев для дачного участка. Цена за букет из хвойных веток будет начинаться от 100 рублей".