Петр Бирюков: Городские службы готовы к работе в условиях низких температур

Столичные коммунальные службы готовы к резким морозам. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается резкое похолодание с -8 в понедельник до -23 в среду, а в ночные часы до -20...-28 градусов. "Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Городские службы готовы к работе в условиях низких температур", - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Объекты теплогенерации работают в штатном режиме. Отметим, что в городе сформирован достаточный резерв тепловой и энергетической мощности, мощности по водоснабжению и водоотведению.