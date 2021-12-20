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20.12.2021 17:50
Рубрика: Экономика

Рафик Загрутдинов: О реновации, строительстве дорог и метро в столице

Текст: Любовь Проценко

Московские строители, не смотря на пандемию, в этом году ни на один день не прекращали строить и реконструировать столицу. О результатах работы в 2021 году и планах на 2022 год журналистам рассказал сегодня на пресс-конференции руководитель департамента строительства Москвы руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Рафик Загрутдинов: В медкластере "Сколково" в 2022 году начнется строительство еще трех медицинских объектов

Отвечая на вопрос, как сказалось на бюджетных стройках подорожание строительных материалов, он напомнил, что адресно-инвестиционной программой развития города на бюджетные стройки в 2021 году было заложено 700 миллиардов рублей. Но из- за скачка цен на металл, дерево, цемент и другие материалы, годовая программа обошлась столичному бюджету примерно на 20-30 миллиардов дороже. "Компании- застройщики опасались, что будут вынуждены работать себе в убыток, - продолжал Загрутдинов. - Но чтобы не остановить строительство нужных городу объектов, мэр Сергей Семенович Собянин еще в августе подписал постановлении об индексации стоимости контрактов. В результате все работы идут по плану, за их выполнение бюджет заплатит по реальной стоимости материалов".

Руководитель департамента пояснил, что для расчета размеров индексации взяты образцы типовых школ, детсадов, жилых домов. Для уникальных объектов вроде дворца самбо и бокса и других индексация рассчитывается индивидуально. В результате за счет бюджетных средств уже введено в строй 138 объектов недвижимости площадью 2 миллиона 386 тысяч квадратных метров или вдвое больше, чем в 2020-м.

В частности, для участников программы реновации с начала года построено 77 жилых домов. Благодаря этому новоселья справили 8,5 тысячи семей или 22 тысячи москвичей. С этого года, подчеркнул Рафик Загрутдинов, по программе реновации город начинает ежегодно строить не менее миллиона квадратных метров жилья. Но строятся не только квартиры. Активно развивается вся городская инфраструктура. Построено шесть поликлиник, корпусов больниц и подстанций скорой помощи, семь объектов образования, пять спорткомплексов, два здания для театра "Уголок дедушки Дурова" и детского музыкального театра юного актера.

Приоритетным остается и строительство дорог. При плане 57,7 километра введено в эксплуатацию 61,8 километра новых магистралей. Москвичи получили 24,8 километра новых линий и 12 станций метро, 10 из которых на Большой кольцевой линии вошли в строй одновременно. В будущем году перед строителями поставлена задача достроить БКЛ. Благодаря ее вводу большая часть жителей смогут экономить в среднем по 30 минут на каждой поездке по городу.

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