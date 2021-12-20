Новости

Песков: В России не преследуют по политическим убеждениям 13:15
Хуснуллин: За этот год в РФ досрочно отремонтированы 2200 км дорог 13:12
МИД: Экстрадиция Клюшина в США - продолжение "охоты за гражданами РФ" 13:07
Регионы получат 100 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры 13:02
Диетолог назвала четыре ошибки при праздновании Нового года 13:01
Рафик Загрутдинов: Подорожание стройматериалов обошлось бюджету Москвы в пределах 30 миллиардов рублей 12:59
Петр Бирюков: Городские службы готовы к работе в условиях низких температур 12:52
Цена нефти упала ниже 70 долларов на опасениях локдауна в Европе 12:37
В Сочи начались переговоры глав МИД России и Южной Осетии 12:36
Сенатор-врач оценил идею штрафовать граждан за отказ от вакцинации 12:26
Ученые впервые оценили способность "омикрона" поражать легкие человека 12:25
Депутат предложил поощрять добропорядочных болельщиков билетами на матчи 12:21
В Белгородской области отменили QR-коды в ТЦ 12:19
Цены на дома в России выросли за год на рекордные 13% 12:18
В Бельгии на аукционе продана одна из самых маленьких книг мира 12:14
Врачи оценили, сколько антител потребуется для нейтрализации "омикрона" 12:10
Минтруд объяснил, как болезнь влияет на отпуск 11:54
Умер последний музыкант оригинального состава Smokie Терри Аттли 11:47
Глава делегации РФ на переговорах в Вене рассказал о военном ответе НАТО 11:32
Снегопад не повлиял на график движения поездов в Москве 11:29
В Росреестре создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Москвы 11:19
В Калмыкии на новогодние праздники усилили коронавирусные ограничения 11:18
Пионер хип-хопа Kangol Kid умер в 55 лет 11:13
В Москве открылись новые пункты обогрева бездомных 11:08
25-летняя актриса и модель обвинила Жерара Депардье в изнасиловании 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
Повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
20.12.2021 12:59
Рубрика: Экономика

Рафик Загрутдинов: Подорожание стройматериалов обошлось бюджету Москвы в пределах 30 миллиардов рублей

Текст: Любовь Проценко

Как сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, на строительство по горзаказу на 2021 год адресно-инвестиционной программой развития города было заложено 700 миллиардов рублей. Но из-за подорожания стройматериалов намеченная годовая программа обошлась бюджету города примерно на 20-30 миллиардов дороже.

Рафик Загрутдинов: Мосты в столице строим не только технологичные, но и красивые

"Компании-застройщики опасались, что будут вынуждены работать себе в убыток. Но чтобы не остановить процесс строительства нужных городу объектов, мэр Сергей Семенович Собянин в августе подписал постановление об индексации стоимости контрактов, - рассказал Загрутдинов. - В результате работы идут по плану, за их выполнение бюджет заплатит по реальной стоимости материалов".

Для расчета размеров индексации взяты образцы типовых школ, детсадов, жилых домов. Для уникальных объектов вроде дворца самбо и бокса индексация рассчитывается индивидуально.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков заявил о разных вариантах ответа в случае размещения вооружений НАТО у границ РФ
Глава делегации РФ на переговорах в Вене рассказал о военном ответе НАТО
За сутки в России подтверждено 27 022 случая COVID-19 в 84 регионах
Биржевая цена газа в Европе превысила 1700 долларов
Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу