Рафик Загрутдинов: Подорожание стройматериалов обошлось бюджету Москвы в пределах 30 миллиардов рублей

Как сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, на строительство по горзаказу на 2021 год адресно-инвестиционной программой развития города было заложено 700 миллиардов рублей. Но из-за подорожания стройматериалов намеченная годовая программа обошлась бюджету города примерно на 20-30 миллиардов дороже.

"Компании-застройщики опасались, что будут вынуждены работать себе в убыток. Но чтобы не остановить процесс строительства нужных городу объектов, мэр Сергей Семенович Собянин в августе подписал постановление об индексации стоимости контрактов, - рассказал Загрутдинов. - В результате работы идут по плану, за их выполнение бюджет заплатит по реальной стоимости материалов".

Для расчета размеров индексации взяты образцы типовых школ, детсадов, жилых домов. Для уникальных объектов вроде дворца самбо и бокса индексация рассчитывается индивидуально.