Разоблачена банда, обиравшая пенсионеров по всей стране

Полицейские провели масштабные задержания сразу в нескольких российских городах - наручники надели на членов банды, выбиравших в качестве жертв исключительно пенсионеров.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали, что в связи с проводимой денежной реформой им необходимо заменить имеющиеся на руках купюры. "Затем к доверчивым пенсионерам приезжали курьеры - так называемые дропы - и забирали их сбережения. Соучастники использовали и другие схемы обмана. Например, рассказывали гражданам о якобы положенной им компенсации за санаторно-курортное лечение, для получения которой требуется заплатить определенный взнос. Переданные потерпевшими деньги аферисты похищали", - рассказала Волк.

Использовали задержанные и еще одну криминальную схему - под видом соцработников проникали в квартиры пенсионеров, затем, пока один отвлекал хозяина, другой похищал деньги и ценности.

Наконец, одна из участниц группы также подозревается в хищении денежных средств со счетов клиентов банка. Используя копии паспортов третьих лиц, она обманным путем оформляла кредиты и обналичивала деньги.

Пока задержаны трое подозреваемых - в Москве и в Смоленской области. Они заключены под стражу. Злоумышленникам вменяются статьи УК "мошенничество" и "кража". Полицейские предполагают, что задержанные могут быть причастны к десяткам фактов противоправных деяний, ущерб от которых составляет несколько миллионов рублей.