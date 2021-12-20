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20.12.2021 17:32

"Россети Центр" расширят внедрение инноваций в энергетику Центральной России

Итоги работы за прошедшие три года подвел генеральный директор ПАО "Россети Центр" - управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.
Фото: Россети Центр Фото: Россети Центр
Фото: Россети Центр

Пресс-конференция состоялась в Москве на площадке информационного агентства ТАСС. Очно и в режиме видеосвязи в ней участвовало более ста журналистов федеральных и региональных СМИ.

Игорь Маковский отметил, что компания исполняет все обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения в 20 регионах РФ, планомерно развивает электросетевой комплекс.

За 2019-2021 годы на территории присутствия удалось уменьшить среднюю частоту перерывов в электроснабжении на 37 процентов, а их среднюю длительности - на 44 (с 2,6 до 1,46 часа). Это произошло благодаря внедрению новых инструментов и модификации ряда процессов.

На повышение надежности электроснабжения направлена и системная работа по консолидации активов. За три года под контроль ПАО "Россети Центр" перешло 12 тысяч трансформаторных подстанций с установленной мощностью более 8 700 МВА и линии электропередачи общей протяженностью более 36 тысяч километров, включая около трех тысяч ранее бесхозяйных объектов.

Особое внимание в компании уделяют качеству наружного освещения. На декабрь 2021 года в обслуживании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" находится около 600 тысяч светоточек. При модернизации и строительстве новых элементов электросетевого комплекса стараются применять не только современные технологии, но и интересные архитектурные решения, которые становятся визитной карточкой городов. "Энергетика может и должна быть красивой!" - подчеркнул Игорь Маковский.

В 2022 году компания продолжит строить высокотехнологичные объекты и масштабировать успешные инновационные проекты. Большой потенциал имеет, в частности, применение беспилотных летательных аппаратов для автоматизированной диагностики воздушных линий и методов машинного обучения для выявления очагов коммерческих потерь электроэнергии.

В преддверии пресс-конференции компания открыла "Горячую линию" для потребителей, куда поступило около 750 обращений. Все они сразу поступили к руководству филиалов "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", граждане получают ответы в индивидуальном порядке. Часть вопросов удалось осветить в рамках мероприятия.

- Реализация многих проектов вызывает живой отклик у наших потребителей. Такое отношение обусловлено прежде всего выполнением основной обязанности компании - обеспечение надежного, качественного электроснабжения и доступности электросетевой инфраструктуры для подключения новых объектов. Помимо основной деятельности развиваем и ряд новых направлений. Мы объективно оцениваем наши возможности, опыт, технологичность, и готовы на конкурентных условиях развивать дополнительные сервисы на благо жителей регионов присутствия Общества, - заявил генеральный директор ПАО "Россети Центр" - управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Центр"

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