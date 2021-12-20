Снегопад не повлиял на график движения поездов в Москве

Движение поездов на железной дороге в Москве, в том числе по МЦК и МЦД, осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги.

Для обеспечения стабильности и безопасности перевозок во время снегопада железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке путей от снежных заносов. В ликвидации последствий стихии задействовано 40 единиц спецтехники и свыше 100 железнодорожников.

В настоящее время работы по уборке снега продолжаются. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению.

Особое внимание уделяется расчистке стрелочных переводов на крупных станциях. По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы.