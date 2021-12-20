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20.12.2021 16:01
Рубрика: Общество

Собянин: 80% госпитализированных с COVID-19 в Москве занимались самолечением

Текст: Сергей Жуков

В Москве 80 процентов госпитализированных пациентов с коронавирусом не обращались к врачу и занимались самолечением. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Мы стараемся, чтобы до стационаров больных не доводили, чтобы их лечили на амбулаторном уровне, а для этого нужно на ранней стадии выявлять", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Для этого, по его словам, важно делать максимальное количество ПЦР-тестов и обеспечивать пациентов, которые лечатся амбулаторно, бесплатными лекарствами. Однако в больницах чаще оказываются те, кто не обращался за медпомощью, заметил глава города.

Собянин посоветовал всем, кто чувствует недомогание, не тянуть и постараться сдать тест на коронавирус, а потом обратиться к врачу.

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