Собянин: 80% госпитализированных с COVID-19 в Москве занимались самолечением

В Москве 80 процентов госпитализированных пациентов с коронавирусом не обращались к врачу и занимались самолечением. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

"Мы стараемся, чтобы до стационаров больных не доводили, чтобы их лечили на амбулаторном уровне, а для этого нужно на ранней стадии выявлять", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Для этого, по его словам, важно делать максимальное количество ПЦР-тестов и обеспечивать пациентов, которые лечатся амбулаторно, бесплатными лекарствами. Однако в больницах чаще оказываются те, кто не обращался за медпомощью, заметил глава города.

Собянин посоветовал всем, кто чувствует недомогание, не тянуть и постараться сдать тест на коронавирус, а потом обратиться к врачу.