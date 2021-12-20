Собянин: Большинство взрослых москвичей привились от коронавируса

В Москве вакцинацию от коронавирусной инфекции прошла большая часть населения. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, вакцинация позволяет сформировать серьезную иммунную прослойку. Этому, заметил Собянин, способствует также ответственное поведение москвичей и бизнеса в части соблюдения антиковидных ограничений.

"Это все вместе дает возможность нам нормально жить и работать без каких-то огромных, продолжительных локдаунов, которые мы наблюдаем в других странах", - подчеркнул мэр.

По последним данным, первым компонентом вакцины от COVID-19 в столице привились около 6,6 млн человек, а вторым - 6,1 млн. Уровень коллективного иммунитета перешагнул за 72%.