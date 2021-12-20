Собянин: Борьба с ковидом обошлась Москве примерно в 800 млрд рублей

Пандемия коронавируса уже обошлась Москве примерно в 800 миллиардов рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в эту сумму входят и компенсации бизнесу, и дополнительные льготы, и прямые расходы на создание резервных госпиталей, и дополнительные выплаты врачам.

- Конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета, - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24". - Если вот все это вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 миллиардов рублей, включая траты фонда обязательного медицинского страхования".

При этом 200 миллиардов из них - недополученные доходы города, уточнил Собянин.