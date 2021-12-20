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20.12.2021 03:58
Рубрика: Происшествия

Суд вынес приговоры бывшим чиновникам Рязанской области за взятки

Текст: Наталья Козлова

Фигурантами дела, которым занималось Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России, стали бывший советник главы администрации Рязани на общественных началах Александр Зайкин, бывший заместитель главы администрации Рязани Сергей Пашкевич, бывший советник министра экономического развития РФ Павел Пущин. Уголовные статьи им предъявили тяжкие - организация получения взятки и пособничество в получении взятки.

Фото: Пресс-служба Басманного районного суда/ТАСС
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СК уверял, и суд с этим согласился, что схема получения взяток была разработана Александром Зайкиным. По его замыслу, человек, "исполняющий административно-хозяйственные функции" в муниципальном предприятии "Детское питание", должен был систематически требовать от поставщиков взятки за заключение договоров поставок продукции и полное исполнение обязательств со стороны муниципального предприятия.

Павла Пущина Зайкин привлек, поручив ему найти исполнителя, которого назначат руководителем "Детского питания". Он предложил устроиться на эту должность своему знакомому Александру Дворецкому. Заместитель главы администрации Сергей Пашкевич согласовал кандидатуру Дворецкого, прекрасно зная о планируемых преступлениях. Предполагалось, что все соучастники будут получать часть от взяток, поступающих Дворецкому.

В апреле 2018 года Зайкин дал указание Дворецкому заключить договор поставки мясной продукции с конкретной коммерческой организацией. А ещё Зайкин указал на необходимость потребовать от ее директора взятку за заключение договора поставки продукции, а также за заключение в будущем аналогичных договоров и их беспрепятственное исполнение. При этом Зайкин как организатор аферы, указал Дворецкому, каким образом он должен распределять взятки между соучастниками.

В августе и октябре 2018 года Дворецкий дважды получил взятки от представителей организаций-поставщиков. Общая сумма - 1,5 млн рублей. При получении второй взятки он был задержан.

Зайкину и Пашкевичу суд определил 8 лет в колонии строгого режима, а Пущину - 8,5 года. Каждому из них запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на сроки от 5 до 10 лет.

Дворецкий ранее уже выслушал свой обвинительный приговор.

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