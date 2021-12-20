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Рубрика: Общество

ТРЦ "Зиг-Заг" грозит закрытие на 90 суток за нарушения мер против COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Штраф до 1 миллиона рублей за нарушения мер против COVID-19 грозит ТРЦ "Зиг-Заг". Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский. Он рассказал:

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"Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли санитарно-эпидемиологических требований были выявлены нарушения в торгово-развлекательном центре "Зиг-Заг". Посетители и сотрудники находились на территории ТРЦ без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением".

Он добавил, что за подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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