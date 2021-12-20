В центре Тамбова впервые установят настоящую елку

Тамбовские власти решили поменять концепцию новогоднего убранства города. По инициативе главы региона Максима Егорова уже установленную на центральной площади искусственную конструкцию демонтировали, взамен нее в Тамбов привезли 17-метровое дерево из Моршанского района.

- Ель выросла рядом с жилым домом в Серповском лесхозе и достигла уже таких размеров, что могла повредить кровлю и линию электропередач. Дерево спилили и собирались пустить на хозяйственные нужды, но глава региона распорядился доставить ее в Тамбов в качестве новогоднего символа, - рассказали в областной администрации. Там отметили, что настоящая ель будет установлена на главной площади впервые.

В каждом райцентре появятся световые инсталляции. Тамбовчан ждет еще немало новогодних сюрпризов, пообещали в администрации.