В Москве открылись новые пункты обогрева бездомных

В Москве появились четыре новых мобильных пункта обогрева бездомных людей. Там они смогут согреться, выпить горячего чая и получить теплую одежду. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Новые пункты открылись возле Савеловского, Казанского железнодорожных вокзалов и Центрального автовокзала. Еще один дополнительный пункт открыт на улице Иловайская. Это уже третий подобный пункт возле Центра социальной адаптации. Работать эти пункты будут круглосуточно.

Отметим, что теперь в Москве работает 12 пунктов обогрева.

Также на улицах города продолжают дежурить машины мобильной службы "Социальный патруль". Специалисты предлагают бездомным людям проехать в Центр социальной адаптации имени Глинки, чтобы согреться, получить ночлег, еду и другую помощь.

Кстати, если вы увидели человека, которому необходима помощь, можно позвонить по экстренному номеру 112.