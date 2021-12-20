В Москве показали "вездеход" маршала Конева

Редкие военные внедорожники, грузовики, мотоциклы и раритеты армейского гужевого транспорта показаны на выставке "Моторы войны" в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию битвы за Москву.

Среди изюминок: динамический показ французского армейского мотоцикла Gnme & Rhne AX 2-RM (ему больше 80 лет, летает как новый) и экспозиция гужевого транспорта вермахта. Всех видов: от зенитной установки до телеги с полевой кухней... В кино нам такое почему-то не показывают, там немецкий солдат - самодовольный боец у BMW, "Мерседеса" или "Хорьх". Хотя в пехотной дивизии вермахта в 1941 году было 5,5 тысяч лошадей и меньше тысячи авто.

Впрочем, на выставке достойно представлена и техника (грузовики, тракторы, мотоциклы) производства СССР, Германии, Италии, Франции и Японии той эпохи. Многие в мире в единственном экземпляре! А вся экспозиция - разрушение стереотипов. Мы обожаем изображать наших генералов и маршалов на ленд-лизовских внедорожниках. И вроде возразить нечего: в РККА за годы войны союзники поставили одних "Виллисов-MB" 40 тысяч. Только массовые поставки "Виллисов" пришлись на 1943 и 1944 годы. А вот в страшном 1941-м - ноль.

Поэтому заслуженно одна из изюминок "Моторов войны" - внедорожник ГАЗ-61, на нем маршел Конев доехал до Берлина. Восстановлен реставратором военной техники Евгением Шаманским (остальные авто - из коллекций Вячеслава Лена, Игоря Шишкина и клуба "Капонир"). После войны этот ГАЗ-61 участвовал в фильмах, выступая в роли самого себя - автомобиля командующего фронтом. Впрочем, многие экспонаты "Моторов войны" снимались в кино.

Надо ли раритеты выгонять в поле, когда можно достичь убедительной картинки посредством компьютерных технологий? Без спецэффектов мировой кинематограф обойтись не может. Но не будем спешить уходить с головой в "нарисованный" мир. Особенно, если есть возможность окунуться в реальность. На выставке 150 машин. Все раритеты. И почти все на ходу.