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Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: В Москве теперь можно оформить онлайн единый читательский билет во все городские библиотеки

Текст: Любовь Проценко
На портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru появился новый полезный сервис. С его помощью можно оформить онлайн единый читательский билет (ЕЧБ), который позволяет брать книги в любых городских библиотеках, а также пользоваться всеми возможностями сервиса "Библиотеки Москвы".
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Раньше, чтобы получить ЕЧБ, нужно было лично посетить одну из читален. Внедрение нового сервиса фактически означает завершение основного этапа цифровизации библиотечной сети столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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Она рассказала: "Сначала читальни подключили к общей информационной системе. Это позволило внедрить новый тип читательского билета - единого для всех библиотек, действующего в каждой из них. Затем мы запустили онлайн-сервис "Библиотеки Москвы" для поиска и бронирования нужных изданий. Он объединил для москвичей книжные фонды всех читален. После появилась электронная версия читательского билета, ее удобно хранить в телефоне и показывать прямо с экрана. А теперь и оформить билет можно в самом современном формате".

Чтобы воспользоваться сервисом оформления ЕЧБ, необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru. С пошаговым руководством о том, как ее завести, можно ознакомиться по ссылке.

"Мы перевели читательский билет в электронный формат, знакомый и уже привычный для многих москвичей. Чтобы брать книги в библиотеках, достаточно предъявить штрихкод с номером билета", - рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Единый читательский билет дает доступ к фондам всех городских библиотек (это 440 читален), в которых в общей сложности насчитывается свыше 14 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов.

Справка РГ

Чтобы оформить единый читательский билет онлайн, необходимо авторизоваться на портале mos.ru, открыть в каталоге услуг раздел "Культура, спорт, отдых" и выбрать сервис "Получение единого читательского билета". Затем в появившейся онлайн-форме необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, серию и номер паспорта, а также другие требующиеся данные. При этом если необходимые сведения уже указаны в личном кабинете на mos.ru, то вводить вручную их не нужно. Данные подгрузятся автоматически. Кроме этого, для оформления ЕЧБ понадобится загрузить свою фотографию, чтобы библиотекарь мог идентифицировать посетителя.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Если все строки онлайн-формы заполнены корректно, пользователю в личный кабинет на mos.ru придет уведомление о регистрации ЕЧБ. Сам электронный читательский билет появится в кабинете читателя в сервисе "Библиотеки Москвы".

Для ребенка нужно оформить его собственный единый читательский билет. Дети старше 14 лет могут сделать это сами на портале mos.ru. Если ребенок младше 14 лет, то читательский билет ему оформляют родители или законные представители. Для этого в онлайн-форме потребуется указать фамилию, имя, отчество ребенка, данные его свидетельства о рождении, а также информацию о родителе или законном представителе. Также необходимо загрузить фотографию ребенка.

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