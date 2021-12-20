В Подмосковье в 2022 году построят еще 50 детских садов

Еще 50 новых детских дошкольных учреждений появятся в Московской области в следующем году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с региональным правительством и главами муниципалитетов.

Воробьев подчеркнул, что прямо сегодня, 20 декабря, в области открывают 11 детских садов. По три сада построены там, где самые большие очереди - в Химках, Красногорске и Одинцове. Еще 9 новых дошкольных учреждений примут детей до конца года.

Часть новых садиков в регионе строят в мини-формате, они рассчитаны на меньшее число детей и организовать их можно, к примеру, на первых этажах жилых домов. В таком случае технические требования к помещению, в котором можно разместить детсад, вносятся сразу в проект строительства дома.