В Росреестре создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Москвы

Совместный штаб создан решением заместителя мэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова и руководителя управления Росреестра по Москве. Штаб поможет ускорить темпы кадастрирования и регистрации прав на объекты ЖКХ, водоотведения, дорожно-мостового хозяйства и инженерных сетей.

Как сообщает пресс-служба столичного Росреестра, штабом уже рассмотрено 311 вопросов от ресурсоснабжающих организаций по объектам ЖКХ. В частности, поставили на кадастровый учет более 17 тыс. м сетей и коммуникаций, зарегистрировали права на имущество 83 сооружений ЖКХ, общей площадью более 16 тыс. м. До конца года рассмотрят свыше 50 объектов "Мосводоканала", связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения в столице.