Рафик Загрутдинов: В медкластере "Сколково" в 2022 году начнется строительство еще трех медицинских объектов

Как сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, Московский международный медицинский кластер "Сколково" продолжает активно развиваться. В 2022 году в нем планируется приступить к строительству трех объектов общей площадью 56,71 тысячи квадратных метров. Это реабилитационный комплекс широкого профиля, центр ядерной медицины и университетский госпиталь.

Загрутдинов напомнил, что в этом году в "Сколково" введен терапевтический корпус. В нем предусмотрены отделения дневного и круглосуточного стационара на 100 мест, из которых 60 коек круглосуточные, а 40 - дневные. Ежегодно лечение по разным направлениям здесь смогут пройти более 32 тысяч пациентов. Корпус оснащен самым современным оборудованием. Так, установленный в отделении лучевой терапии аппарат МРТ пока не зарегистрирован в РФ и уникален для нашей страны.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию многофункциональный медцентр. Площадью почти 50 тысяч квадратных метров, он предназначен для размещения международных медицинских операторов, не нуждающихся в больших площадях. Там смогут разместиться небольшие клиники с общими сервисами, например, кабинетами лучевой диагностики, эндоскопии, лабораторией. Это даст им возможность значительно снизить операционные расходы. Концепция центра также позволяет быстро и недорого перепланировывать помещения и при необходимости увеличивать площадь, не затрагивая работу смежных блоков, а также повысить уровень экономической эффективности на стадии эксплуатации.

Кроме того, архитектура медицинского молла позволяет гибко адаптировать пространство под клиники разного профиля даже при смене состава арендаторов.