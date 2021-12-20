Ресторанам Забайкалья разрешили проводить корпоративы до часа ночи

Рестораны и кафе Забайкальского края с 22 декабря по 15 января смогут проводить банкеты, фуршеты, свадьбы и корпоративы до часа ночи. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Осипов.

Разрешение будет действовать в случае выполнения ряда условий. Если ресторан находится в Чите или Читинском районе, то его руководство не позднее, чем за два календарных дня должно отправить уведомление о планирующемся мероприятии в краевой Роспотребнадзор, в местную администрацию либо в Минэкономразвития края. При этом, у всех сотрудников должен быть сертификат, QR-код или справка медицинской организации, озвучил одно из условий вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

QR-коды и справки должны быть и у посетителей.

Столы необходимо расставить на расстояние 1,5-2 метра друг от друга, а залы должны быть заполнены не более, чем на 70 процентов от фактической вместимости помещения.

"Также важно отметить, что с 10 января вводится проверка кодов на входе в ТЦ, ТК, ТРЦ, и при обслуживании посетителей на объектах непродовольственной группы товаров", - сообщает пресс-служба краевого правительства.