Больше тысячи вопросов и обращений поступило на "прямую линию" губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Жителей региона волнуют проблемы ЖКХ, медицины, благоустройства, строительства. Чем запомнился уходящий 2021 год, рассказал глава единственной в России островной области.

В 2021 году в Сахалинской области сдают 500 тысяч квадратных метров жилья - рекордный объем. Фото: Правительство Сахалинской области

Валерий Игоревич, что удалось сделать в непростых экономических условиях 2021 года?

Валерий Лимаренко: Как бы ни складывалась экономическая ситуация, задача властей сохранить социальную стабильность в регионе и продолжить его развитие.

На первое место мы поставили выплату заработной платы, сохранение социальной поддержки, повышение качества услуг в здравоохранении, улучшение жилищных условий, транспортную доступность. По многим позициям смогли превысить результаты прошлого года.

Например, мы ожидаем ввод 500 тысяч квадратных метров жилья. Это рекорд для области: столько не строили никогда. Такой объем строительства мы нарастили всего за три года. По сравнению с 2018 годом он увеличился почти на 89 процентов. Это позволит достигнуть нового показателя по вводу жилья на человека - более одного квадратного метра, тогда как в среднем по России - 0,5.

Досрочно завершили программу расселения аварийного жилого фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года, и приступили к реализации новой программы на срок от трех до пяти лет в зависимости от района. В 2021 году мы намерены ликвидировать 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья, жилищные условия смогут улучшить четыре тысячи человек. В 2022 году - еще 128 тысяч квадратных метров.

Нас поддерживает федеральный центр. Сахалинская область первой в России получила федеральные средства на программу расселения аварийного жилого фонда, признанного непригодным после 1 января 2017 года. Для островного региона предусмотрено 1,99 миллиарда рублей, из них 708 миллионов уже поступило. За счет этих денег и областного софинансирования планируется переселить порядка 440 человек с 9,9 тысячи аварийных квадратных метров.

Оставшиеся средства позволят расселить еще примерно 35 тысяч "квадратов", на которых сейчас проживают 1,6 тысячи жителей области. Стройки под реализацию этих планов в 2022 году уже развернуты.

Важно отметить, что масштабное строительство нового жилья - это не только решение проблемы старения жилищного фонда, но и создание тысяч новых рабочих мест, развитие сопутствующих отраслей, а также возможность привлекать необходимых для Сахалинской области специалистов: врачей, учителей - за счет возведения арендных домов.

Ситуация, которая сложилась в порту Владивостока этой осенью, показала, насколько важно развивать собственное производство стройматериалов, чтобы снизить зависимость от поставок с материка. Реализованы ли новые проекты в этой сфере?

Валерий Лимаренко: В этом году мы открыли домостроительный комбинат, который производит железобетонные конструкции домокомплектов для крупнопанельного жилья. Кроме того, стал выпускать новые виды комплектующих завод по производству полипропиленовых труб для горячего и холодного водоснабжения, который был запущен в прошлом году.

Также открыто производство деревянных домокомплектов, и в этом году уже были сданы первые индивидуальные дома.

Ощутили ли жители области улучшение сообщения с материком и между островами?

Валерий Лимаренко: В части транспортной доступности произошли существенные изменения. Во-первых, заработала единая дальневосточная авиакомпания, которая была создана на базе сахалинской "Авроры". За счет того, что она получает субсидии из федерального бюджета, снизилась стоимость авиабилетов и открыты 20 новых маршрутов. Теперь из Южно-Сахалинска можно без пересадки улететь в Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Советскую Гавань, а из Шахтерска, Ноглик и Охи - в Хабаровск.

В 2021 году единая дальневосточная авиакомпания открыла 20 новых маршрутов. Это сократило время и расходы на перелеты на Дальнем Восток

Если раньше пассажиры из Южно-Сахалинска добирались до Комсомольска-на-Амуре с пересадками в течение суток и тратили на это до 15 тысяч рублей в одну сторону, то теперь им требуется 1,5 часа, стоимость билета - 4600 рублей.

Организован рейс до Красноярска, что позволило разгрузить востребованное московское направление для тех, кто летит в западные регионы страны с пересадкой. Появился альтернативный маршрут.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ирина Соловьева

На курильскую морскую линию вышли два новых судна "Адмирал Невельской" и "Павел Леонов". Это событие исторического масштаба. До этого перевозки между Сахалином и Курилами осуществляло единственное судно "Игорь Фархутдинов", и оно уже не справлялось с потоком пассажиров и грузов. В пиковые сезоны добраться до Итурупа, Кунашира и Шикотана было проблематично. Сейчас ситуация улучшилась.

Мы добились передачи в федеральную собственность главной трассы Сахалина, которая проходит с севера на юг острова. Ее протяженность более 840 километров, и на ней еще остаются грунтовые участки почти на 200 километрах. В течение трех лет вся магистраль будет в асфальте.

Благодаря тому, что теперь работы на главной трассе выполняются за федеральные деньги, высвободившиеся средства областного бюджета мы направили на ремонт и содержание муниципальных дорог. Эту статью расходов увеличили в пять раз по сравнению с показателями прошлого года.

Хочу отметить еще один проект, который мы реализовали вместе с жителями области. Это проведение ямочного ремонта. Мы предложили сахалинцам отмечать на цифровой карте все дефекты на дорогах. Люди проявили большую активность, и мы устранили около десяти тысяч ям и выбоин общей площадью более 100 тысяч квадратных метров по всей области.

Кстати, такой же принцип применяли в борьбе с несанкционированными свалками. Их карту помогли составить жители Сахалина и Курил, и вместе мы очистили острова от мусора.

Вы заявляли, что в 2025 году Сахалинская область будет газифицирована, причем эту задачу намерены решить первыми на Дальнем Востоке.

Валерий Лимаренко: Все идет по плану, работаем с "Газпромом" в рамках утвержденной программы. За три года на газ переведено порядка 2000 домовладений в трех районах области, в двух районах на газе начали работать котельные. Уровень газификации населенных пунктов вырос с 14 процентов в 2018 году до 54,2 в настоящее время - это намного выше, чем по ДФО в целом.

Эффект от газификации тройной. Во-первых, это улучшение экологии. Во-вторых, комфорт, ведь уголь и дрова необходимо где-то хранить, носить, а чтобы пользоваться газом, достаточно просто открыть клапан. В-третьих, снижение стоимости коммунальных услуг. На отоплении дома каждая семья может сэкономить от десяти тысяч рублей в месяц и больше - в зависимости от площади домовладения.

Для жителей Сахалина и Курил старше 65 лет открыли центры углубленной диагностики здоровья. Обследования прошли более 60 тысяч человек

В 2021 году на сжиженном газе начали работать бывшая мазутная котельная в Невельске и угольная котельная в Макарове. К 2025 году планируем построить в общей сложности около 950 километров газопроводов и газифицировать порядка 15 тысяч домовладений. Также планируется перевод 85 котельных на газ, из них 25 на сжиженный природный газ. СПГ придет туда, куда трубу не протянешь, например, на Курильские острова. Поэтому он станет оптимальной альтернативной, позволив и курильчанам пользоваться этим экономичным видом топлива.

В этом году в Сахалинской области развивался новый проект в здравоохранении - углубленные обследования пожилых людей. Каковы результаты?

Валерий Лимаренко: Раннее выявление болезни дает больше шансов на полное излечение пациента и возвращение к нормальной жизни.

Именно поэтому мы уделили пристальное внимание организации медобследований и прежде всего людей от 65 лет. Специально для этой категории сахалинцев открыли центры углубленной диагностики.

Валерий Лимаренко: Только вместе мы сможем решить задачи повышения качества жизни на островах. Фото: Правительство Сахалинской области

Первый такой центр диагностики появился в Южно-Сахалинске в сентябре 2020 года. Но он не мог принять всех желающих. Поэтому стали создавать их и на базе районных больниц - в центральной и северной частях Сахалина, а также в Южно-Курильске.

Дополнительные точки диагностики появились еще в двух поликлиниках Южно-Сахалинска и областной больнице. Сегодня у нас работает 15 таких центров. В будущем году планируем организовать углубленное обследование и в Курильске на Итурупе, после того как там появится новый томограф.

За время работы центров выявить заболевания или риски развития недуга смогли свыше 60 тысяч сахалинцев и курильчан старшего возраста. Многим из них было скорректировано лечение, кто-то был сразу отправлен в стационар. А если бы эти люди не оказались вовремя в кабинете врача, то в их семьях могло случиться горе. Благодаря современной диагностике и вовремя принятым мерам мы спасаем жизни сахалинцев и курильчан.

Здравоохранение, пожалуй, самая чувствительная сфера для людей. Удалось ли решить кадровые вопросы, снизить очереди к специалистам и повысить качество оказания медицинской помощи?

Валерий Лимаренко: В этом году мы привлекли в область 260 врачей и более 400 специалистов среднего звена. Создали кадровый офис, который в том числе отслеживает наличие врачей в поликлиниках Южно-Сахалинска. В случае нехватки специалистов в том или ином учреждении первичного звена они будут направлены туда из оперативного кадрового резерва. Чего мы хотим добиться? Чтобы человек мог попасть на прием к врачу-терапевту и педиатру в течение двух дней, к узким специалистам - в течение семи.

Это пилотный проект, который действует пока в областном центре. Если он хорошо себя зарекомендует, будем распространять его на другие муниципальные образования.

40 процентов за три года составил рост уровня газификации Сахалинской области

Мы продолжаем развивать такое направление, как телемедицинские консультации с областными и федеральными клиниками. Людям не приходится ехать из районов в Южно-Сахалинск или за пределы региона, если помощь специалиста можно получить дистанционно. В этом году было организовано около восьми тысяч таких консультаций, а когда начинали три года назад, их было всего несколько сотен.

Серьезное развитие получила высокотехнологичная медицина. Наши врачи проводят уникальные операции по 18 профилям. Причем не только в Южно-Сахалинске, но и в двух районных больницах - на севере и в центре острова, в Охе и Тымовском. Например, в Тымовском в прошлом году установили ангиограф. Он позволяет проводить операции на сосудах сердца.

Раньше люди ездили за этим в областной центр, а это и дополнительное время, и расходы. Теперь жители северных районов с сердечно-сосудистыми патологиями могут получать такую помощь недалеко от дома.

Высокотехнологичную помощь постоянно расширяем. За 11 месяцев этого года ее получили свыше 3,5 тысячи жителей. Из них 347 человек - по новым видам операций. Это значит, что количество людей, которые выезжают за ними на материк, сокращается.

Справка

Сахалинская область - единственный островной регион в Российской Федерации. Он включает 87 островов, самый крупный из которых - Сахалин. Население области составляет более 485 тысяч человек.

Ведущими отраслями промышленности являются нефтегазодобывающая и угольная отрасли, рыбопромышленный комплекс, энергетика.

Между Сахалином и Курилами впервые в истории начали ходить два новых грузопассажирских теплохода - "Адмирал Невельской" и "Павел Леонов". Фото: Правительство Сахалинской области

Прямая речь

Что вы считаете самым важным в своей работе?

Валерий Лимаренко: Слышать людей. Когда три года назад я пришел в регион, то обратил внимание на то, что с жителями области не выстроена нормальная коммуникация. Человек в течение месяца мог ждать ответ на свое обращение, а порой даже не знал, куда жаловаться на ту или иную проблему.

Сейчас все кардинальным образом изменилось. Я постоянно встречаюсь с населением разных районов и требую этого от глав муниципальных образований. Мы проводим прямые телевизионные эфиры, во время которых отвечаем на вопросы людей. Огромное количество обращений поступает через социальные сети. Их обрабатывает Центр управления регионом - за год более 40 тысяч. Причем делает это оперативно. Время ответа удалось сократить с семи до двух часов. Самые острые проблемы, которые озвучивают люди через социальные сети, мы выносим на заседание правительства, а в отдельных случаях ситуацию на контроль беру лично я.

Хочу отметить, что такое взаимодействие с жителями очень помогает в работе. И я благодарен сахалинцам и курильчанам за активность, за их пожелания и предложения, потому что только вместе мы сможем решить задачи развития области, повышения качества жизни на островах.