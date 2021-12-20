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20.12.2021 17:59
Рубрика: Культура

Телеканал "Россия-Культура" покажет фильм о Чукотке

Текст: Сусанна Альперина
Телеканал "Россия-Культура покажет новый авторский документальный фильм Бэллы Курковой "Нам некуда бежать друг от друга...". Эфир 26 декабря в 20:10. Режиссер Михаил Трофимов.
Фото: Андрей Зима/ РИА Новости Фото: Андрей Зима/ РИА Новости
Фото: Андрей Зима/ РИА Новости

"Нам некуда бежать друг от друга…" - это строчка из письма писателя Олега Куваева журналисту Бэлле Курковой. В ленте речь идет о людях, которые добывали на Чукотке в очень трудных условиях золото и другие, во всех смыслах драгоценные полезные ископаемые. Сюжет охватывает два временных пласта: конец 50-х и начало 60-х годов, когда на Север летели по путевкам комсомола, чтобы осваивать недра страны, и нынешнее время, спустя 60 лет.

Фото: Предоставлено Russia Creative Awards
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"Этот фильм - о юности, о молодых геологах, которые рванули по призыву комсомола строить новые прииски. Это своеобразная исповедь о том времени, о прекрасных открывателях богатств чукотской земли, которые достать очень непросто", - рассказала в эксклюзивном интервью Бэлла Куркова.

О том времени и суровом крае Бэлла Алексеевна знает не понаслышке. Окончив Ленинградский университет, она уехала на Север, где работала корреспондентом газеты "Советская Чукотка". Жила в Певеке, за материалами для публикаций ездила по дальним приискам, знакомилась с людьми. С друзьями, даже расставшись, продолжала переписку. Одним из ее адресатов был Олег Куваев - геолог и писатель, автор знаменитого романа "Территория". Письма, дневниковые заметки, газетные вырезки хранились в архиве Бэллы Курковой, не давая забыть о Чукотке.

Бэлла Алексеевна вспоминает (цитируется по релизу, присланному в редакцию "РГ"): "Когда я покидала Чукотку в 1961 году, уезжая в отпуск, рассчитывала, что вернусь через полгода, такие были отпуска… Но я видела, какими израненными в Ленинграде стояли дворцы и весь город. И я подумала: если у меня получится соединить большое золото Чукотки и прекрасных реставраторов, с которыми подружилась во время отпуска, то, наверное, я, как журналист, буду нужнее здесь. Шестьдесят лет мою душу терзали воспоминания о Чукотке, они никогда не отпустят меня. Также было с моими чукотскими друзьями, но они все рано ушли...".

Фото: Sreda Global
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Фильм, который снимался для канала "Россия-Культура", позволил автору вновь вернуться в суровый край, чтобы вспомнить людей и события давностью в шесть десятилетий, посмотреть на Чукотку современными глазами, встретиться с теми, кто живет в городах или работает на приисках сегодня.

Спустя 60 лет в Певеке, конечно, не осталось ни одного лагерного барака, появились высокие дома, большие улицы. Одна из них носит имя Олега Куваева, который своей прозой сумел так ярко поведать о человеке и его отношениях с природой. Еще одна улица носит имя Николая Ильича Чемоданова, образ которого послужил прототипом главного героя в романе Куваева "Территория".

В регионах Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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