У Сахалинской области есть потенциал для достижения углеродной нейтральности

Правительство Сахалинской области и Фонд "Центр стратегических разработок" 14 декабря провели конференцию-презентацию Климатической программы Сахалинской области. В рамках климатического эксперимента к концу 2025 года регион должен достигнуть углеродной нейтральности. Он стал первым российским регионом, поставившим такую цель.

Такого срока региону должно вполне хватить, ведь уже сейчас его можно назвать одной из самых экологичных территорий в стране.

- Почему именно здесь будет реализован пилотный проект? Сахалин и Курилы - островная территория. То есть мы сможем объективно оценить результаты мероприятий по достижению углеродной нейтральности, - считает заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. - В структуре нашей экономики доминирующую роль играет топливно-энергетический комплекс. А так как в мире начался глобальный энергетический переход, наши нефтегазодобывающие и угольные компании, работающие в том числе и на мировом рынке, готовы к новым вызовам.

Компании, действующие на Сахалине, действительно уже готовы поддержать тренд на снижение углеродного следа. "Газпром", "Роснефть", Shell, ExxonMobil, "Сахалин Энерджи" повысили эффективность добычи и перекачки газа и нефти, уменьшили затраты энергии на это и стали одними из лидеров в области снижения углеродного следа среди энергетических гигантов.

Например, "Сахалин Энерджи" разработала комплексную стратегию "Экологичный СПГ". Компания также осваивает новое рыночное направление, связанное с использованием углеродных кредитов. К ее долгосрочным планам относится формирование на рынке премиального продукта - углеродно-нейтрального СПГ.

"Эксон Нефтегаз Лимитед" тоже минимизирует выбросы парниковых газов при выполнении операций в рамках проекта "Сахалин-1". Внедряются технологии, которые позволяют снижать объемы сжигания газа на факеле, использовать возможности когенерации, переходить на эксплуатацию оборудования, работающего на газе.

Есть и другие предпосылки, которые уже сейчас позволяют говорить о том, что экологический эксперимент на Сахалине будет успешным. Недавно специалисты Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля провели инвентаризацию выбросов и поглощений на территории области за 2019 год. Совокупный объем всех выбросов парниковых газов производствами составил 12,3 миллиона тонн СО2-экв.

Газификация и перевод транспорта на альтернативное топливо снизят углеродный след в регионе

При этом поглощение за счет покрытия территории лесами на 70 процентов - 11,1 миллиона тонн СО2-экв. То есть для достижения углеродной нейтральности необходимо сократить объем в 1,2 миллиона тонн СО2-экв - разницу между выбросами и поглощением.

Снизить углеродный след собираются за счет реализации климатической программы, которая содержит мероприятия по полной газификации Сахалинской области местным природным газом, переводу значительной части транспорта на газомоторное и водородное топливо и увеличению доли электротранспорта со строительством соответствующей инфраструктуры. К 2025 году уровень газификации региона должен стать стопроцентным. Отдаленные районы, в том числе Курильские острова, будут снабжать компримированным (сжатым) и сжиженным природным газом.

На сегодняшний день уже около 2300 автомобилей сахалинцев ездят на газомоторном топливе. При этом автолюбителей стимулируют переходить на газ или электричество, компенсируя им до 150 тысяч рублей за переоборудование бензиновых машин. Экологично "питаются" также 30 процентов местных автобусов и десять процентов сельскохозяйственной техники.

Кроме того, регион стремится пользоваться возобновляемыми источниками энергии. В программу модернизации электроэнергетики области до 2025 года включено строительство электростанций на возобновляемых источниках. "Восточная горнорудная компания" и "НоваВинд" планируют построить на Сахалине ветропарки мощностью 67,2 МВт и 200 МВт соответственно. На Курилах создадут сеть станций на возобновляемых источниках энергии суммарной мощностью 42,5 МВт. Общая доля энергии от таких станций на островах к 2025 году должна составить не менее 15 процентов.

Сахалинская область ориентирована на развитие водородной инфраструктуры. Совместно с "Росатомом" и французской компанией Air Liquide реализуется соглашение о строительстве завода по крупнотоннажному производству водорода. После реализации первого этапа проекта на предприятии начнут выпускать 30 тысяч тонн водорода в год. Он пойдет как на внутреннее потребление, так и на экспорт. В частности, будет использоваться на железнодорожном транспорте.

- Сахалинская область имеет все преимущества для того, чтобы занять свою нишу на новом энергетическом рынке, - уверен зампред правительства региона. - Первое - это близость к потребителям. У нас выгодное географическое положение для транспортировки водорода. Этот фактор будет влиять на его конечную стоимость, поскольку на транспортировку и хранение приходится примерно половина цены водорода. Второе - наличие ресурсной базы, потому что Сахалинская область - газодобывающий регион. Третье - высокая технологическая готовность. Сахалинская область первой в России начала создавать отрасль СПГ. Для этой отрасли также характерны криогенные технологии, сложная автоматика и высокие требования безопасности.

Кстати, еще одно экологическое направление работы на островах - ликвидация незаконных свалок. За прошлый год в регионе смогли избавиться от 2,5 тысячи таких свалок, а в нынешнем еще от 650. В жилых микрорайонах оборудуют современные контейнерные площадки, постепенно острова переходят к раздельному сбору мусора. Часть отходов после перерабатывают на месте, еще часть - отправляют на материк.