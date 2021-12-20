Аэропорт Сахалина эвакуировали из-за сообщения о минировании

Пассажиров и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуировали из-за сообщения о минировании, поступившего в понедельник днем на электронную почту.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта "Интерфаксу", аноним написал, что взрывные устройства заложены во всех аэропортах России. В здании начали необходимые проверки.

"Пока аэропорт не принимает и не выпускает воздушные суда", - отметил собеседник агентства.

Проверка после сообщения о минировании идет и в Благовещенске.

"В настоящее время проводятся мероприятия, связанные с обеспечением безопасности", - заявили "РГ" в пресс-службе местного аэропорта.