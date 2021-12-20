В Приморье рецидивист залез под ванну, скрываясь от полиции

Полицейские Владивостока нашли под ванной в одной из городских квартир вора-гастролера. Провести оперативно-розыскные мероприятия сотрудникам уголовного розыска городского отдела полиции №1 УМВД России пришлось после нескольких заявлений граждан о краже личных вещей из гостиниц, офисов и баров, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Так, в одном из хостелов пропал ноутбук со стойки ресепшен. В гардеробе развлекательного заведения похитили женскую сумку с деньгами и два мобильных телефона.

Было установлено, что вором оказался ранее судимый 24-летний житель края, находящийся в федеральном розыске за совершение кражи.

"Прибыв из Находки во Владивосток, молодой человек, пользуясь отзывчивостью одиноких женщин, оставался у них на ночлег. У одной из таких жительниц города его и обнаружили сотрудники полиции. Злоумышленник до последнего надеялся на то, что сможет избежать ответственности, поэтому спрятался от полицейских под ванну", - рассказывает руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Следствие установило шесть эпизодов краж, совершенных подозреваемым, ущерб составил свыше 300 тысяч рублей. Обвиняемый признался, что "гастролировал" по краю в поисках легкой наживы.

Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба). Суд избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу.