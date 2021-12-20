В Приморье рецидивист залез под ванну, скрываясь от полиции

Новости

Глава делегации РФ на переговорах в Вене рассказал о военном ответе НАТО 11:32
Снегопад не повлиял на график движения поездов в Москве 11:29
В Росреестре создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Москвы 11:19
В Калмыкии на новогодние праздники усилили коронавирусные ограничения 11:18
Пионер хип-хопа Kangol Kid умер в 55 лет 11:13
В Москве открылись новые пункты обогрева бездомных 11:08
25-летняя актриса и модель обвинила Жерара Депардье в изнасиловании 11:08
Вильфанд назвал две "прогнозные" народные приметы, которым можно верить 11:06
Андрей Хазин назначен и.о. ректора РГСУ 11:05
В Литве заявили о готовности отправить на Украину летальное оружие 11:05
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян после Нового года 10:51
СМИ нашли конституционный запрет на вступление Украины в НАТО 10:42
Наследникам Марадоны не удалось продать на аукционе его дома и машины 10:38
Биржевая цена газа в Европе превысила 1900 долларов 10:31
Умер актер из "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Шаппу 10:16
Первая иностранная компания покинет рынок России из-за декарбонизации 10:09
В аэропортах Москвы задержано и отменено более 20 рейсов 10:08
Москвичей в понедельник ждет гололед, снег и до 10 градусов мороза 09:43
Суд установил вину главы Госстройнадзора в трагедии в "Зимней вишне" 09:30
Су-75 вошел в топ достижений мировой авиации 09:25
ТРЦ "Зиг-Заг" грозит закрытие на 90 суток за нарушения мер против COVID-19 08:25
На востоке Москвы сгорела трансформаторная подстанция 07:50
В Нидерландах начался самый строгий за все время пандемии локдаун 07:37
Всемирный банк назвал четыре основных риска для экономики России 07:35
Иммунолог рассказал, чем экспресс-тест на COVID-19 отличается от ПЦР 07:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
Повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
20.12.2021 10:45
Рубрика: Происшествия

В Приморье рецидивист залез под ванну, скрываясь от полиции

Текст: Ольга Журман

Полицейские Владивостока нашли под ванной в одной из городских квартир вора-гастролера. Провести оперативно-розыскные мероприятия сотрудникам уголовного розыска городского отдела полиции №1 УМВД России пришлось после нескольких заявлений граждан о краже личных вещей из гостиниц, офисов и баров, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Фото: iStock
Суд признал кражей попытку пробить на кассе-автомате более дешевый товар

Так, в одном из хостелов пропал ноутбук со стойки ресепшен. В гардеробе развлекательного заведения похитили женскую сумку с деньгами и два мобильных телефона.

Было установлено, что вором оказался ранее судимый 24-летний житель края, находящийся в федеральном розыске за совершение кражи.

"Прибыв из Находки во Владивосток, молодой человек, пользуясь отзывчивостью одиноких женщин, оставался у них на ночлег. У одной из таких жительниц города его и обнаружили сотрудники полиции. Злоумышленник до последнего надеялся на то, что сможет избежать ответственности, поэтому спрятался от полицейских под ванну", - рассказывает руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Следствие установило шесть эпизодов краж, совершенных подозреваемым, ущерб составил свыше 300 тысяч рублей. Обвиняемый признался, что "гастролировал" по краю в поисках легкой наживы.

Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба). Суд избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Биржевая цена газа в Европе превысила 1900 долларов
Путин рассказал о предотвращении в России 32 терактов с начала года
Чижов: ЕС может сыграть поддерживающую роль в переговорах России и США
Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции
Вильфанд предупредил россиян об опасной "волне холода"
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов