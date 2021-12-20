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20.12.2021 14:20
Рубрика: Общество

Житель Владивостока выиграл в лотерею 265 миллионов рублей

Текст: Мария Волкова

Житель Владивостока выиграл более 265 миллионов рублей в лотерею "Спортлото "4 из 20". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя лотереи.

Фото: iStock
Как изменилась жизнь петербурженки после выигрыша в 500 млн рублей

Счастливый билет за 150 рублей мужчина купил в мобильном приложении. Розыгрыш прошел сегодня в 10 утра по московскому времени. Точная сумма приза составила 265 509 715 рублей.

Известно, что победитель пока не обратился за выигрышем. По правилам этой лотереи нужно угадать все восемь чисел комбинации, указанные в двух полях билета. Покупатель счастливого билета выбрал 2, 5, 13 и 19 в первом поле и 1, 5, 9 и 14 во втором. Кстати, утром этого же дня большой приз в другой лотерее выиграл москвич: он стал обладателем 21 миллиона рублей.

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