Житель Владивостока выиграл в лотерею 265 миллионов рублей

Житель Владивостока выиграл более 265 миллионов рублей в лотерею "Спортлото "4 из 20". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя лотереи.

Счастливый билет за 150 рублей мужчина купил в мобильном приложении. Розыгрыш прошел сегодня в 10 утра по московскому времени. Точная сумма приза составила 265 509 715 рублей.

Известно, что победитель пока не обратился за выигрышем. По правилам этой лотереи нужно угадать все восемь чисел комбинации, указанные в двух полях билета. Покупатель счастливого билета выбрал 2, 5, 13 и 19 в первом поле и 1, 5, 9 и 14 во втором. Кстати, утром этого же дня большой приз в другой лотерее выиграл москвич: он стал обладателем 21 миллиона рублей.