Баку и Пермь договорились о сотрудничестве

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во главе делегации правительства Пермского края посетил с рабочим визитом столицу Азербайджанской Республики - Баку. Там был проведен ряд встреч и переговоров по вопросам промкооперации, взаимодействия в агропромышленном секторе, в транспортно-логистической сфере.

Азербайджан в этом году вошел в сформированный минэкономразвития края список приоритетных стран, с которыми планируется развивать внешнеэкономическую деятельность. И в дальнейшем в республике может быть открыто бизнес-представительство.

- Пермским предприятиям есть, что предложить. Мы оказываем консультативную и административную поддержки в части продвижения нашей продукции на зарубежные рынки. Делается это в рамках нацпроекта развития международной кооперации и экспорта. Перед нами стоят глобальные задачи нарастить долю несырьевого экспорта, изменить его структуру и расширить географию, - сказал глава Пермского края Дмитрий Махонин.

В рамках визита состоялись рабочие встречи с республиканским министром сельского хозяйства Инамом Керимовым, обсуждался проект "Агроэкспресс" - стратегические документы по нему были подписаны 17 ноября между Россией и Азербайджаном. Речь идет о развитии транспортно-логистических коридоров.

В ряде субъектов страны должны быть созданы транспортные хабы с упрощенным таможенным и фитосанитарным контролем - это ускорит как отгрузку, так и прием грузов по маршруту Россия - Узбекистан - Азербайджан.

Пермский край - одна из пилотных площадок этого проекта, несмотря на название "Агроэкспресс", ограничений по перевозимым товарам не будет. Руководство края совместно с РЖД уже формирует перечень и объемы потенциальных грузов. Так, в Азербайджан заинтересован в экспорте продукции лесопромышленной, машиностроительной и химической отраслей, удобрений, пластиков, упаковочных материалов. Традиционный импорт из республики - это, в первую очередь, овощи и фрукты.

Также Дмитрий Махонин также провел рабочие встречи с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым, директором "ЛУКОЙЛ-Азербайджан" Зауром Джалиловым и главой "ЛУКОЙЛ Оверсиз Шах-Дениз Лтд" Эльнуром Гурбановым. Им представили опыт Прикамья в развитии промкооперации.

Предприятия Прикамья предлагают также широкий спектр продукции, которая может использоваться в проектах азербайджанских промышленников, к примеру, в сфере декарбонизации. Уже сегодня около 70 пермских компаний готовы к работе, бизнес Азербайджана также готовы к кооперации.

Предложено начать работу через научно-технические советы и участие в 27-ой Международной выставке "Нефть и Газ Каспия", которая состоится 1-4 июня 2022 года в Баку. На форум уже подали заявки на участие 18 пермских компаний.

По итогам рабочих встреч подписаны протоколы о формировании рабочих групп, которые займутся развитием дальнейшего сотрудничества. Кроме того, с руководством республиканской Государственной нефтяной компании достигнута договоренность о подготовке к лету 2022 года соглашения и дорожной карты развития промкооперации.

Товарооборот между Прикамьем и Азербайджаном за девять месяцев текущего года составляет 31,7 миллиона долларов, экспорт в республику - более 30 миллионов. Объем экспортных поставок из края в Азербайджан за этот же период вырос почти на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля несырьевого неэнергетического экспорта - 90,2 процента от совокупного объема или чуть более 27 миллионов долларов, что также превышает показатели прошлого года на 10,3 процента.