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20.12.2021 13:26
Рубрика: Власть

Дмитрий Азаров передал в школы области ключи от 70 новых автобусов

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
В понедельник, 20 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал образовательным учреждениям региона ключи от 70 новых школьных автобусов. Они будут задействованы на 87 маршрутах и осуществлять перевозку более 1500 учеников.
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Системная работа по обновлению школьного автопарка ведется по поручению главы региона с 2018 года. За 3 года за счет средств федерального и областного бюджетов парк школьных автобусов полностью приведён в соответствие с нормативом. Всего было приобретено 315 автобусов для школ губернии.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Благодаря партнерству с ВЭБ Самарская область построит 12 школ в рамках ГЧП

- Парк школьных автобусов полностью соответствует нормативам. На будущий год мы заменим еще 23 автобуса. Обязательно это сделаем, и в дальнейшем никогда не допустим, чтобы срок эксплуатации школьных автобусов не выходил за нормативы, поскольку это комфорт, безопасность, качество образования детей, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Очень важно, чтобы родители, когда отправляют ребенка в школу, не переживали, знали, что в новом автобусу с заботливыми, профессиональными водителями ребенок доедет в школу и обратно. В первую очередь, это актуально для сельской местности.

Все машины оснащены тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС. Они полностью соответствуют действующим техническим нормативам и общим требованиям безопасности, предъявляемым к школьным автобусам для перевозки детей.

- Новые машины более уютные, теплые, маневренные и безопасные для детей. Комфортно и водителю, потому что мне, например, приходится ежедневно проезжать около ста километров, - отметил водитель школьного автобуса Иван Гоголь.

Напомним, повышение качества и доступности образования - это важная часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова на основе предложений жителей региона. В Самарской области активно реализуется нацпроект "Образование", инициированный президентом страны. С 2019 года в регионе открылись 9 новых школ, еще две - в Самаре и Тольятти - строятся.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

Мы продолжаем нашу масштабную программу по строительству новых школ. Благодаря подписанному соглашению с ВЭБ.РФ и "ПроШкола" мы построим еще 12 новых школ в рамках государственно-частного партнерства. Это позволит дополнительно создать 1,5 тысяч мест для детей. Первое соглашение на строительство уже подписано. Три соглашения планируем подписать в первом квартале и еще восемь - к концу следующего года. Это серьезное расширение и обновление образовательной системы нашего региона. Новые образовательные учреждения появятся, в первую очередь, в самых быстро растущих по численности населения муниципалитетах.

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