Мордовский Дед Мороз поздравит ребят видеозвонками в мессенджерах

В преддверии новогодних праздников в государственном национальном драмтеатре РМ открылась резиденция мордовского Деда Мороза. Якшам Атя ("Холодный дед" - прим. ред.) и его внучка Снегурочка (Ловонь стирнясь) начали прием гостей. Кроме того, в этом году любимый сказочный персонаж детворы будет поздравлять ребятишек онлайн: он завел инстаграм, электронную почту и освоил видеозвонки в мессенджерах.

Резиденция будет работать до 9 января, гостей ждут сказочное представление, чудеса и фокусы, веселые задания, яркие и вкусные сюрпризы.

- Конечно, основные атрибуты новогодней программы - хоровод, елка, подарки - остались прежними. А вот сценарий праздника изменился. В этом году прямо с порога детям предстоит пройти квест, чтобы попасть в резиденцию, - рассказала "РГ" замдиректора театра Ирина Кашина. - Их путеводителем по карте театра станет Баба Яга. В представлении участвуют новые персонажи - Домовой (Куд Атя) и Хранительница Метели (Варм Ала).

Праздник организован с соблюдением всех санитарных норм. Доступ взрослых - по qr-кодам, число детей в группе - не более 15. Поскольку заявок много, а время и количество гостей ограничено, часть ребят Якшам Атя поздравит дистанционно - персональным звонком по видеосвязи. Планируется также организовать специальную zoome-конференцию.

Что касается традиционных бумажных писем новогоднему волшебнику, то специальный ящик для них установлен в фойе театра. Послания принимаются до 31 декабря.

- С детьми Якшам Атя общается в основном по-русски. Часть слов в представлении прозвучат на языках мокша и эрзя, - уточнила Ирина Кашина. - Сказочное действо с участием мордовского Деда Мороза вызывает большой интерес не только у местной детворы, но и у приезжих туристов. В дни новогодних каникул ждем гостей - пассажиров туристического поезда "Зима с мордовским колоритом". Если в прошлом году это были в основном, москвичи, то на сей раз прибудет более 200 человек из семи городов России.

Кстати

Заявки на посещение резиденции мордовского Деда Мороза принимаются по телефону: (8342) 38-07-04. Помимо традиционной почты, Якшам Атя ждет писем от ребят на свой e-mail: YakshamAtya@yandex.ru и сообщений в Instagram - yakshamatya.