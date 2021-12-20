Новости

Мишустин назначил нового замминистра строительства и ЖКХ 14:46
На парковках Казани будут блокировать колеса машин без номеров 14:39
На севере Египта выпал снег 14:38
Банк России опроверг взлом своей платежной системы хакерами 14:33
Почему ЕС игнорирует проблему животных в цирках 14:10
В Подмосковье в 2022 году построят еще 50 детских садов 14:03
"Дюна" стала фильмом года по версии "Кино Mail.ru" 13:45
Началась встреча глав МИД РФ и Абхазии 13:38
Беларусь сократит численность дипломатов в странах Евросоюза 13:38
Оперштаб: В Москве выявлено 2630 новых случаев COVID-19 13:22
Рафик Загрутдинов: По программе реновации в 2021 году введено в строй 77 домов 13:18
Путин примет участие в коллегии Минобороны 13:17
Вышел трейлер "Первого "Оскара" с Жизневским и Мерзликиным 13:17
Песков: В России не преследуют по политическим убеждениям 13:15
Стало известно состояние корвета после пожара на верфи в Петербурге 13:15
Хуснуллин: За этот год в РФ досрочно отремонтированы 2200 км дорог 13:12
МИД: Экстрадиция Клюшина в США - продолжение "охоты за гражданами РФ" 13:07
Регионы получат 100 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры 13:02
Диетолог назвала четыре ошибки при праздновании Нового года 13:01
Рафик Загрутдинов: Подорожание стройматериалов обошлось бюджету Москвы в пределах 30 миллиардов рублей 12:59
Петр Бирюков: Городские службы готовы к работе в условиях низких температур 12:52
Цена нефти упала ниже 70 долларов на опасениях локдауна в Европе 12:37
В Сочи начались переговоры глав МИД России и Южной Осетии 12:36
Сенатор-врач оценил идею штрафовать граждан за отказ от вакцинации 12:26
Ученые впервые оценили способность "омикрона" поражать легкие человека 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему Европа не хочет бороться с героизацией нацизма
Почему Европа не хочет бороться с героизацией нацизма
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
В России повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
В России повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
20.12.2021 14:39
Рубрика: Власть

На парковках Казани будут блокировать колеса машин без номеров

Текст: Сергей Кирсанов

На платных муниципальных парковках Казани начнут блокировать колеса автомобилей со снятыми госномерами. Об этом на совещании в мэрии города сообщил замглавы исполкома города Ильдар Шакиров.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
VIP-обочина: В городах УрФО вырастет число платных парковок

По его словам, блокировка будет осуществляться для того, чтобы установить собственника машины и привлечь его к административной ответственности.

В пресс-службе мэрии столицы РТ отметили, что новый метод борьбы с автомобилистами, не желающими платить за оставленную на городских парковках машину, был разработан совместно с правоохранительными органами.

Чтобы снять блокиратор, будет необходимо позвонить в контакт-центр, номер которого указан на устройстве. Шакиров заверил, что сотрудники будут максимально быстро подъезжать к нарушителям и деблокировать колеса.

- Думаю, эта новость быстро разлетится среди автовладельцев. Нужно сделать последнее предупреждение и выделить пару дней, чтобы об этом стало известно. А со среды начнем работать, - сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он напомнил, что расширение муниципального паркинга является одним из способов развития транспортной системы в условиях роста автомобилизации.

- Сегодня в городе 455 тысяч автомобилей, и их количество растет. Чтобы сохранить назначение городских дорог и не превратить их в тотальную стоянку в два-три ряда, включая тротуары, нужно расширять муниципальное парковочное пространство. Это мировая практика, - добавил градоначальник.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Песков заявил о разных вариантах ответа в случае размещения вооружений НАТО у границ РФ
Глава делегации РФ на переговорах в Вене рассказал о военном ответе НАТО
За сутки в России подтверждено 27 022 случая COVID-19 в 84 регионах
Биржевая цена газа в Европе превысила 1700 долларов
Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими