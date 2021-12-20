На парковках Казани будут блокировать колеса машин без номеров

На платных муниципальных парковках Казани начнут блокировать колеса автомобилей со снятыми госномерами. Об этом на совещании в мэрии города сообщил замглавы исполкома города Ильдар Шакиров.

По его словам, блокировка будет осуществляться для того, чтобы установить собственника машины и привлечь его к административной ответственности.

В пресс-службе мэрии столицы РТ отметили, что новый метод борьбы с автомобилистами, не желающими платить за оставленную на городских парковках машину, был разработан совместно с правоохранительными органами.

Чтобы снять блокиратор, будет необходимо позвонить в контакт-центр, номер которого указан на устройстве. Шакиров заверил, что сотрудники будут максимально быстро подъезжать к нарушителям и деблокировать колеса.

- Думаю, эта новость быстро разлетится среди автовладельцев. Нужно сделать последнее предупреждение и выделить пару дней, чтобы об этом стало известно. А со среды начнем работать, - сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он напомнил, что расширение муниципального паркинга является одним из способов развития транспортной системы в условиях роста автомобилизации.

- Сегодня в городе 455 тысяч автомобилей, и их количество растет. Чтобы сохранить назначение городских дорог и не превратить их в тотальную стоянку в два-три ряда, включая тротуары, нужно расширять муниципальное парковочное пространство. Это мировая практика, - добавил градоначальник.