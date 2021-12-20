Нижегородские ученые разработали энергоэффективную систему отопления

Ученые Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) - участника Нижегородского НОЦ - разработали систему отопления с водяными инфракрасными излучателями, которая позволит сократить затраты на отопление до 40 процентов.

Проект ученых "Энергоэффективная система отопления на базе водяных инфракрасных излучателей" попал в контур Нижегородского НОЦ совсем недавно.

По словам его руководителя - начальника Лаборатории лучистого отопления ННГАСУ Александра Смыкова, системы лучистого отопления широко применялись в России ещё в XX веке. В основном это было газовое лучистое отопление. Оно хорошо тем, что в нем нет промежуточного теплоносителя: газ сжигается непосредственно в отопительных приборах, что дает высокий КПД.

Но у таких систем есть определенные ограничения: их нельзя использовать на взрывоопасных и пожароопасных производствах.

- Отсутствие газа на западе сказалось таким образом, что распространение получили водяные инфракрасные излучатели. Они имеют несколько меньший КПД, нежели у систем отопления с газовыми излучателями, но доступны к установке в любых помещениях, - рассказал Александр Смыков.

Лучистое отопление применяется в основном в больших помещениях: в цехах и складах, на производствах. Там вопрос формирования равномерного температурного режима имеет большую актуальность.

- В небольших помещениях разница температур в нижней и верхней зонах не так велика. Если мы говорим о цехе высотой 10 метров, то там при конвективном отоплении пока нижняя зона прогреется до 20 градусов, температура воздушной тепловой подушки под потолком составит 40! Это повышенные теплопотери и энергопотребление. При лучистом отоплении в помещении формируется более равномерный температурный режим. Примерно такой: 20 градусов в нижней зоне, 25 - в верхней. За счет этого снижаются затраты на обогрев, - пояснил ученый.

Кстати, когда в ННГАСУ только начали работу над инфракрасными излучателями, на ученых вышла немецкая компания, которая базируется в городе Заволжье Нижегородской области. Нижегородцы изучили опыт иностранных коллег. И на данный момент сделали инфракрасный излучатель собственной модели, который по эффективности превосходит зарубежные аналоги.

- Мы разработали оптимальную лепестковую форму прибора, которая позволила повысить его КПД. Поэтому эффективность наших инфракрасных излучателей не уступает иностранным. Сейчас мы ведем переговоры с крупными предприятиями и организациями ритейла. Однако, уже сейчас наши разработки используются на предприятиях Нижегородской области и Башкортостана, - резюмировал Александр Смыков.

По словам ведущего аналитика АНО "Нижегородский НОЦ" Алексея Палютина, это крайне эффективный проект с большим потенциалом на рынке.

- Нижегородский научно-образовательный центр поддерживает участников в поиске индустриальных партнеров, инвесторов и заказчиков. Кроме того, удаленный проектный офис, функционирующий в рамках АНО "Нижегородский НОЦ", оказывает поддержку проектным командам в части подготовки аналитических и маркетинговых материалов, составлении финансовых моделей. ННГАСУ является одним из ключевых участников Нижегородского НОЦ, в котором реализует ряд инновационных технологических проектов, - рассказал он.

Один из них - проект "Разработка аппаратно-программного комплекса для высокоточных измерений и оценки уровня колебаний зданий и сооружений при антропогенных вибрационных и сейсмических воздействиях с использованием микроволновых интерферометров" получил финансовую поддержку в рамках прошедшего конкурса, объявленного Нижегородским НОЦ. Общая сумма привлеченного финансирования составила 10 миллионов рублей (5 миллионов рублей - поддержка со стороны НОЦ, 5 миллионов рублей - внебюджетные инвестиции).