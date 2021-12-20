Нижегородские власти ограничили работу общепита в новогодние праздники

Организациям общественного питания Нижегородской области, в которых не проверяют QR-кода и паспорта посетителей, придется работать навынос с 22.00 до 06.00, начиная с новогодней ночи и заканчивая ночью 8 января.

Такие изменения внесены в указ губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности".

В нем говорится, что исключения будут сделаны для тех заведений, которые впускают гостей при предъявлении QR-кода с ЕПГУ сертификата о вакцинации, паспорта или "Мультипасса".

Кроме работы общепита изменения коснулись и беременных. Режим их самоизоляции продлен до конца января. Также до этого времени останутся на дистанционке не менее трети работающих нижегородцев.

Также в указе сказано, что уже с сегодняшнего дня - 20 декабря - по 8 января года зрительные залы на спектаклях и концертах для детей и подростков должны быть заполнены не более половины. Продолжительность представлений должно быть не более полутора часов, при этом антракты отменяются.

Зато мебельные центры по-прежнему можно посещать без предъявление QR-кода или "Мультипасса".