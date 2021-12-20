Новости

В Шереметьево экстренно сел самолет из Франции 20:13
ВОЗ заявила о готовности инспектировать производство "Спутника V" в феврале 20:04
Глава ВОЗ назвал число умерших от коронавируса в 2021 году 20:02
Киселев напомнил Западу об уроках карибского кризиса 20:01
Ректора самарского вуза задержали по подозрению в мошенничестве 19:59
Академик Аскар Акаев награжден престижной научной премией 19:58
Глава ВОЗ: "Омикрон" распространяется гораздо быстрее других штаммов 19:24
В Париже вооруженный преступник взял в заложники двух женщин 19:18
В Москве пробки достигли 10 баллов 18:55
В Москве детям разрешат не ходить в школу при минус 25 18:48
Медведев призвал обсудить систему мониторинга климатически активных газов 18:47
Путин присвоил главе ФСИН звание генерал-полковника внутренней службы 18:45
Изъята часть денег, украденных из банка в Ачинске 18:38
Гинцбург рассказал, как мог появиться "омикрон" 18:31
Видео: Полиция нашла часть похищенных из банка в Ачинске миллионов 18:31
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов 18:11
Всемирный экономический форум перенесен на лето 2022 года 18:11
Ушаков и Салливан обсудили предложения по безопасности 17:46
Германия с 28 декабря планирует "легкий локдаун" 17:45
Володин: На рассмотрении Госдумы осталось 1,5% "старых" законопроектов 17:38
Россия и США разделили золото в эстафете на ЧМ по плаванию 17:33
Разработчик проведет исследования для трехкратного введения "КовиВака" 17:30
Иммунолог назвал категорию людей, которые легче всего переносят "омикрон" 17:28
Президент Украины подписал закон о множественном гражданстве 17:24
Офицер Минобороны стал "Меценатом года" 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
20.12.2021 19:59
Рубрика: Происшествия

Ректора самарского вуза задержали по подозрению в мошенничестве

СК предъявил ректору Самарского государственного экономического университета обвинение в покушении на мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Женщина задержана.

В Пензе чиновницу обвинили в покушении на дачу взятки вице-губернатору

По версии следствия, в ноябре прошлого года подозреваемая вместе с замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований и подготовки научных кадров заключили фиктивные договоры об исполнении вузом научно-исследовательских работ.

Фактически же в качестве результата подчиненный обвиняемой представил переработанные старые материалы и фальсифицированные результаты социсследований. За них заказчики перечислили вузу 3 миллиона 500 тысяч рублей.

Затем, считает СК, обвиняемая часть этих средств присвоила, а остальное выплатила в качестве премий сотрудникам вуза, якобы выполнившим работы.

В результате университету был причинен ущерб в 1 миллион 400 тысяч рублей.

На период следствия обвиняемая отстранена от исполнения обязанностей. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Песков назвал преждевременной оценку реакции США и НАТО на предложения по безопасности
Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг ФРГ
"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Украину в январе
Всемирный экономический форум перенесен на лето 2022 года
Глава ВОЗ: "Омикрон" распространяется гораздо быстрее других штаммов
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов