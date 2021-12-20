Ректора самарского вуза задержали по подозрению в мошенничестве

СК предъявил ректору Самарского государственного экономического университета обвинение в покушении на мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Женщина задержана.

По версии следствия, в ноябре прошлого года подозреваемая вместе с замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований и подготовки научных кадров заключили фиктивные договоры об исполнении вузом научно-исследовательских работ.

Фактически же в качестве результата подчиненный обвиняемой представил переработанные старые материалы и фальсифицированные результаты социсследований. За них заказчики перечислили вузу 3 миллиона 500 тысяч рублей.

Затем, считает СК, обвиняемая часть этих средств присвоила, а остальное выплатила в качестве премий сотрудникам вуза, якобы выполнившим работы.

В результате университету был причинен ущерб в 1 миллион 400 тысяч рублей.

На период следствия обвиняемая отстранена от исполнения обязанностей. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.