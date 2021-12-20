Самарские таможенники задержали поддельные куртки Louis Vuitton

Под селом Большая Черниговка мобильная группа Самарской таможни в грузовом автомобиле обнаружила партию поддельных курток с ошибочной надписью "Louis Vitton". Контрафактная продукция нанесла французской компании ущерб в 65,4 миллиона рублей, пояснили в ведомстве.

Транспортное средство, груженное товарами народного потребления, ехало из соседнего государства - Киргизской Республики в Москву. По документам в грузовом отсеке должны были перевозить сумки, жилетки, обувь и куртки.

Среди 16 тысяч немаркированных курток таможенники нашли 600 штук с надписью "Louis Vitton". Правообладатель бренда подтвердил опасения правоохранителей, эта партия курток была контрафактная. Производители поддельной одежды сделали ошибку в наименовании известного бренда.

Представитель французской компании также пояснил, оригинальная продукция продается исключительно в фирменных магазинах Louis Vuitton.

Теперь в МВД России могут возбудить дело по статье "Незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб".