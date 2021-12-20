Саратовский суд оштрафовал экс-полицейского за майнинг в здании МВД

Суд в Саратове признал виновным и оштрафовал экс-сотрудника ГИБДД за майнинг криптовалюты в здании МВД. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

По данным следствия, с декабря 2020 года по июль 2021 года мужчина получил доступ к помещению, принадлежащему полиции, которое временно не использовалось. Он установил и подключил к электросети два устройства, с помощью которых и получал криптовалюту. Ущерб, который экс-сотрудник ГИБДД причинил организации, составил 231 тысячу рублей.

Мужчина признал свою вину и возместил ущерб. Он оштрафован на 30 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на два года.