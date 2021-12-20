Ульяновский губернатор вручил ключи от автомобилей главврачам райбольниц

Ключи от пяти автомобилей для районных больниц Ульяновской области торжественно вручил их руководителям глава региона Алексей Русских. 17 декабря губернатор передал руководителям трех учреждений здравоохранения новые машины для доставки врачей на дом к пациентам и транспортировки заболевших в медицинские организации.

- С 2021 года в области реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. Важной частью программы является обновление медицинского автопарка. Сегодня Николаевской, Новомалыклинской и Большенагаткинской районным больницам передаем пять новых автомобилей. В следующем году по данной программе будет приобретено еще 13 машин, - сообщил глава региона.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Александра Гашкова, в этом году медучреждениям региона по программе модернизации первичного звена передано 13 машин. Также для работы с пациентами в период пандемии передано 77 автомобилей Ульяновского автозавода, внедорожники и микроавтобусы закуплены на средства из резервного фонда правительства Ульяновской области.

Николаевской районной больнице вручено три новых легковых автомобиля для оказания первичной медицинской помощи жителям муниципалитета.

- Дополнительные машины позволят врачам выезжать для обследования пациентов на дому, в том числе к жителям отдаленных сел, а также, при необходимости, транспортировать пациентов в районную больницу. Раньше для этих целей машину предоставляла районная администрация. В новых машинах комфортно передвигаться. Автомобили выйдут на рейсы уже с понедельника, - рассказал главный врач Николаевской районной больницы Александр Гаршин.