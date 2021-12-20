Ульяновский губернатор вручил ключи от автомобилей главврачам райбольниц

- С 2021 года в области реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. Важной частью программы является обновление медицинского автопарка. Сегодня Николаевской, Новомалыклинской и Большенагаткинской районным больницам передаем пять новых автомобилей. В следующем году по данной программе будет приобретено еще 13 машин, - сообщил глава региона.
По словам и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Александра Гашкова, в этом году медучреждениям региона по программе модернизации первичного звена передано 13 машин. Также для работы с пациентами в период пандемии передано 77 автомобилей Ульяновского автозавода, внедорожники и микроавтобусы закуплены на средства из резервного фонда правительства Ульяновской области.
Николаевской районной больнице вручено три новых легковых автомобиля для оказания первичной медицинской помощи жителям муниципалитета.
- Дополнительные машины позволят врачам выезжать для обследования пациентов на дому, в том числе к жителям отдаленных сел, а также, при необходимости, транспортировать пациентов в районную больницу. Раньше для этих целей машину предоставляла районная администрация. В новых машинах комфортно передвигаться. Автомобили выйдут на рейсы уже с понедельника, - рассказал главный врач Николаевской районной больницы Александр Гаршин.