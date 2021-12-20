В Ижевске 12-летний подросток напал с ножом на врача

В Удмуртии 12-летний ребенок напал на врача городской больницы. В региональном СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Покушение на убийство". Но главным фигурантом дела будет отец подростка, по указанию которого ребенок ударил ножом медика.

По данным следствия, 18 декабря подозреваемый обратился в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 в связи с повышенной температурой у сына. Однако горожанина не устроил порядок сдачи анализов в медучреждении, что стало поводом для конфликта с заведующим отделением.

Во время ссоры мужчина приказал ребенку ударить врача ножом. Подросток нанес медику три ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью, говорится в официальном сообщении СК.

Сейчас врач госпитализирован, а подозреваемый взят под стражу. В отношении его сына назначена судебно-психиатрическая экспертиза.