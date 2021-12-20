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20.12.2021 20:26
Рубрика: Экономика

В Казани оплатить проезд можно через мобильное приложение

Текст: Олег Платонов ("Российская газета", Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
В столице Татарстана впервые в России внедрили новый способ оплаты проезда в трамваях и троллейбусах с помощью беспроводных датчиков и мобильного приложения. Отныне дожидаться, когда вас обилетит кондуктор, не нужно, и это особенно комфортно, когда троллейбус или трамвай переполнен в час пик.

Прежде всего следует привязать свою транспортную карту к приложению "Казань транспорт". На экране вашего смартфона появится информация о номере транспортного средства, времени и остановке, на которой вы в него зашли. И тут же всплывет окно, которое предложит вам оплатить проезд.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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После этого у вас появляется QR-код с информацией о поездке, который и нужно предъявить кондуктору. Для того чтобы процесс оплаты прошел успешно, в салоне установлены беспроводные датчики, которые взаимодействуют с приложением при помощи технологии Bluetooth.

- Это вовсе не говорит о том, что мы оставляем кондукторов без работы, - рассказал заместитель генерального директора по IT и инновациям МУП "Метроэлектротранс" Адель Мухамадияров. - В час пик транспортная система перегружена, и новый способ оплаты им только в помощь.

Казанцы уже успели оценить новые возможности приложения. Дело в том, что в нем есть четкое расписание, в какое время на остановку придет нужный вам транспорт, что очень полезно в момент планирования поездки. А особенно - в вечернее время, когда интервал в движении автобусов и троллейбусов увеличивается.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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