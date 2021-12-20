В Нижнем Новгороде мать и четверо детей отравились угарным газом

В Нижнем Новгороде в квартире дома по улице Пушкина вечером 19 декабря мать и четверо детей в возрасте от 4 до 8 лет отравились угарным газом. Организована доследственная проверка.

Об этом сообщает СК по региону. Вся семья была госпитализирована. На место происшествия выехали следователи и представители газоснабжающих службы. Свою проверку по факту случившегося начала и региональная прокуратура.

В СК уточнили, что в квартире пострадавших есть газовая плита и колонка. При этом у колонки нет участка разгона дымоотводящей трубы, а сама труба сделана из гофрированной фольги. Сейчас следователи намерены выяснить, стали ли указанные конструктивные нарушения установки газового оборудования причиной отравления.

О состоянии пострадавших рассказал в своем Instagram министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. В 21.20 бригада "скорой" прибыла на место происшествия и начала эвакуацию пострадавших. Всю семью госпитализировали в детскую областную больницу. И мать, и дети находятся в состоянии средней тяжести.

За минувшие сутки это второй в Нижегородской области случай отравления угарным газом. Поздно вечером 18 декабря в МЧС по региону поступило сообщение об аналогичном происшествии на Бору. Там из-за отравления угарным газом пострадали четыре человека - в том числе девочка 2011 года рождения. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в областную детскую больницу. Остальных пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Борскую ЦРБ.