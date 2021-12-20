В Оренбуржье из-за сильной метели закрыли движение по федеральной трассе

Из-за сильной метели и ограниченной видимости в Оренбуржье временно закрыто движение на участке федеральной трассы М-5 "Урал".
Как сообщила пресс-служба правительства области, ограничение будет действовать с 18 до 20 часов по местному времени на отрезке с 313-го по 405 километр (между населенными пунктами Новосергиевка и Черноречье.
Принимаются все меры для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда. На федеральных трассах региона работают 130 единиц дорожной техники.
В региональном УМВД уточнили маршруты возможного объезда:
- а/д "Нижняя Павловка - Каргала" - а/д "Оренбург - Илек - граница с Республикой Казахстан" - а/д "Новосергиевка - Илек";
- а/д "Нижняя Павловка - Каргала" - а/д "Оренбург - Илек - граница с Республикой Казахстан" - а/д "Илек - Ташла - Соболево" - а/д "Ивановка - Сорочинск - Ташла";
- а/д "Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан" - а/д "Юзеево - Александровка" - а/д "Новосергиевка - Шарлык".