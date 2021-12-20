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Рубрика: Власть

Депутаты Заксобрания поддержали проект спортцентра в Искитиме

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В городе Искитиме открылся спортивно-тренировочный центр "Маяковский". В церемонии приняли участие депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, а также руководители города, спортсмены, тренеры и детские коллективы.
Фото: "Искитимская газета" Фото: "Искитимская газета"
Фото: "Искитимская газета"

По словам председателя регионального собрания Андрея Шимкива, Искитим для него не чужой город.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Для меня, как человека с искитимскими корнями, это Родина, - подчеркнул Андрей Шимкив, выступая на церемонии открытия центра. - Это здание столько этапов прошло, это был кинотеатр для огромного промышленного микрорайона, но жизнь поменялась, страна поменялась. Хорошо, что есть люди, которые готовы вкладываться в такие проекты. Содержать такие комплексы, конечно, тяжело, и я надеюсь, что мы найдем вариант как-то поддержать этот проект.

На площади 1000 квадратных метров бывшего молодежно-развлекательного комплекса "Маяковский" расположился новый, современный, единственный в своем роде спортивно-тренировочный центр - прекрасный подарок к Новому году для Искитима.

В пресс-службе областного заксобрания сообщили, что в центре все желающие смогут заниматься кроссфитом - это система функциональных высокоинтенсивных тренировок, в основу которой включены элементы тяжелой атлетики, гимнастики, аэробики, гиревого спорта и упражнений из других видов спорта. Также в центре есть площадка с функциональными тренажерами на все группы мышц, зал для кардио- и аэробных тренировок, единоборств и греко-римской борьбы, для занятий фитнесом.

Андрей Шимкив вручил детям, занимающимся самбо, сладкие призы. Наградой для команды черлидеров стали сладкие наборы от депутатов заксобрания региона Павла Кивы, Ирины Диденко и Ильгизы Лотфуллиной.

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