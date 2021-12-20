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20.12.2021 15:47
Рубрика: Общество

Как выбрать новогодние гирлянды и безопасную пиротехнику

Текст: Дмитрий Машуков

До встречи Нового года остались считанные дни, и россияне активно покупают не только подарки и продукты к праздничному столу, но и фейерверки, бенгальские огни, елочные украшения. Эти атрибуты новогодней ночи должны быть качественными и безопасными, чтобы праздник не был испорчен. Как правильно выбрать их, разобралось с помощью экспертов ИА IrkutskMedia.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Когда покупать новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась

К покупке салютов и бенгальских свечей, давно ставших символами праздника, следует подходить особенно тщательно, помня о пожарной безопасности и возможности травмирования. Такие изделия эксперты рекомендуют приобретать только в специализированных торговых точках, где, как минимум, соблюдаются правила хранения.

Перед использованием пиротехники важно проверить срок годности и скрупулезно изучить инструкцию по эксплуатации, а затем - неукоснительно соблюдать перечисленные в ней меры предосторожности.

Желательно также помнить, что маркировка пиротехники включает множество параметров, с которыми необходимо ознакомиться. Это, в частности, наименование изделия, местонахождение изготовителя или импортера, радиус опасной зоны и ограничения условий применения. Кроме того, пиротехнические изделия должны соответствовать требованиям технического регламента.

Специалисты советуют не покупать пиротехнические изделия без маркировки, с нарушенной упаковкой или истекшим сроком годности - это опасно.

Елочные гирлянды и другие украшения тоже следует выбирать с оглядкой на безопасность. И здесь поможет маркировка, а также внешний вид товара. Например, в стеклянных игрушках не должно быть сколов и осыпания блесток. Нелишне посмотреть в инструкции ограничения по возрасту.

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