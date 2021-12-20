За последние годы наша страна в условиях жестких санкций во многих областях экономики смогла не только удержать завоеванные позиции, но и занять достойное место в производстве нужной для россиян продукции. Одно из таких прорывных направлений - выпуск медицинских изделий. Точнее, коронарных стентов для сердечно-сосудистой хирургии. Это не могли не заметить иностранные конкуренты, которых в последние годы радикально потеснил на российском рынке наш производитель. И, похоже, "иностранцы" не стали смотреть на это, как говорится, сложа руки.

Чудесные клапаны российского происхождения

В начале декабря в интернете появился любопытный сайт. Он был посвящен" компании "Ангиолайн" - это российский производитель стентов. Отличие от официального сайта сразу бросается в глаза - на главной странице сомнительный ресурс предупреждает о якобы "опасном и контрафактном" характере продукции "Ангиолайна".

Зарегистрированный в Исландии и отзеркаленный в США сайт наполнен скандальными сюжетами о событиях, якобы происходивших вокруг российской компании в последние годы. Кому это было нужно? Можно строить разные предположения. До 2012 года более 98 процентов коронарных стентов, имплантированных в России, происходили из США и ЕС от трех основных производителей - компаний "Эбботт", "Медтроник" и "Бостон Сайнтифик". Впрочем, эти "три сестры" безраздельно господствуют во всем мире и сейчас - повсеместно, но не в России. С момента выхода стентов "Ангиолайн" в 2012 году по 2020-й количество имплантируемых в РФ стентов выросло в 4 раза: с 84,5 (в 2012 г.) до 345 (в 2019 г.) тысяч штук, с небольшим снижением до 298,5 тысячи штук в 2020 году.

За то же время средняя цена поставки в лечебные учреждения уменьшилась для голометаллических стентов в рублях почти в 2 раза - c 24 500 (в 2012 г.) до 13 000 (в 2020 г.), а в долларах США более чем в 4 раза - соответственно с $785 до $180. Для стентов с лекарственным покрытием (DES) цена в рублях снизилась более чем в 2 раза - с 58 000 до 26 000, а в долларах США более чем в 5,5 раза - с $2000 (в 2012 г.) до $360 (в 2020 г.). И все это - в бюджетных рублях и долларах, ведь практически 100 процентов операций стентирования в России делается за счет казны.

Это произошло благодаря активному продвижению на российском рынке продукции компании "Ангиолайн". Зарубежные производители потеряли более 30 процентов российского рынка, отвоеванного национальным производителем, и просто вынуждены были кратно снижать цены.

Такого успеха национальные производители пока не добились даже в КНР - чемпионе мира по импортозамещению. Благодаря конкуренции зарубежных производителей с отечественными за 5 лет российский бюджет сэкономил на закупке стентов более 22,5 млрд рублей (в ценах 2015 года).

Примечателен тот факт, что по состоянию на конец 2020 года количество установленных россиянам отечественных стентов достигло 270 тысяч. И уже проявился "отложенный эффект" этого успешного импортозамещения. С 2017 по 2019 год впервые за все время наблюдений число погибших от сердечно-сосудистых заболеваний в стране упало - и сразу на рекордные 8-10 процентов. Этот феноменальный успех стал возможным благодаря мерам поддержки, принятым правительством РФ (в первую очередь речь о Постановлении N 1469 от 04.12.2017) по поручению президента.

Между тем от сердечно-сосудистых заболеваний умирает сейчас ежегодно около половины (48-50 процентов) в структуре смертности граждан России, а это не менее 900 тысяч наших соотечественников. Целый город-миллионник мы так хороним ежегодно - и не менее 50 процентов от этого числа связано с ИБС (ишемической болезнью сердца), которую надежно и без тяжелых полостных операций как раз побеждает стентирование.

Зарубежные производители потеряли более 30 процентов российского рынка, отвоеванного национальным производителем, и просто вынуждены были кратно снижать цены

Сама процедура такова: в пораженный участок сосуда через кожу и выбранную доктором здоровую артерию доставляют крохотную сетчатую пружинку, свернутую на миниатюрном баллоне, который бережно надувают, расправляя пружинку и раскрывая суженое русло сосуда до нужного для свободного кровотока размера, а баллон удаляют обратным ходом. Вот эти-то "чудо-пружинки", а заодно системы их доставки с баллонами, сердечные клапаны, а также массу других чудес современной медицинской техники, доступных теперь россиянам, разрабатывают и производят в новосибирском "Ангиолайне".

Суд сбивает ритм

Сейчас это предприятие под угрозой закрытия. В конце ноября 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес удивительное решение - об исключении из состава акционеров основных акционеров холдинговой компании - владельца 100 процентов национального производителя коронарных стентов. Зарубежная компания Healthcare Solutions (Люксембург, который признается де-факто офшором) вместе с инвестиционным консультантом Натальей Лебедевой, владеющие на двоих 25 процентами акций "Ангиолайна", провели через арбитражные суды уникальную схему. Добились исключения из состава акционеров АО основателей национального производителя стентов, разработчиков и обладателей ноу-хау российского производства стентов - Андрея Кудряшова и Алексея Французова, внесших в это самое АО 100 процентов основанной ими в 2007 году компании и владеющих теперь на двоих примерно 75 процентами акций.

После каскада судебных решений новосибирских арбитражных судей Остроумова и Мартыновой появилось пока беспрецедентное в нашей судебной практике решение. Проще говоря: оказалось возможным под предлогом "причинения вреда предприятию" исключить из состава акционеров основных владельцев и владельцев ключевых для производства ноу-хау и поставить перед предприятием вопрос его дальнейшего существования. Похоже, что это новая схема для устранения конкурента в любой наукоемкой отрасли.

Схема простая и с виду совсем недорогая: для выплаты владельцам почти 75 процентов акций предприятия с миллиардными оборотами и научно-производственными активами судья Мартынова сочла достаточным обещанный письмом от офшора кредит в 60 миллионов рублей - для выплаты акционерам, которые будут исключены из общества. Да, мы забыли еще один элемент: арбитражные суды должны, как в Новосибирске, неизменно и беспрекословно верить "профессиональным инвесторам".

Решение Мартыновой всколыхнуло юридическую среду в масштабе страны, поскольку подобных исключений супермажоритариев, контролирующих бизнес, в российской практике еще не было. Вердикт не вступил в силу и, конечно, будет обжалован. Но его возможные негативные последствия для экономики региона и медицинской безопасности страны могут проявиться и до полного завершения судебных баталий.

Во-первых, оригинальная позиция местного арбитража - это новый риск для инвесторов, выбирающих регион для вложений. Во-вторых, новосибирский прецедент может стать основой для серийной подачи исков миноритарных акционеров разных АО с требованием об исключении мажоритариев - и уже по всей России. До сих пор такой прием не использовался ни в обычных корпоративных спорах, ни в каких-либо враждебных корпоративных действиях. Теперь он может стать повсеместным.

Идет охота

Пока юристы спорят, а мажоритарные акционеры "Ангиолайна" готовят судебные жалобы, и появился сомнительный сайт "Ангиолайна", который может повлиять на общественное мнение, представив события вокруг компании под руководством Кудряшова в негативном свете. Однако интереснее он как своеобразная, публично доступная "флешка" для ссылок в официальных и неофициальных контактах с разными чиновниками, в основном силовыми. Давление на гендиректора АО играет принципиальную роль, поскольку он является владельцем ноу-хау, без которого бизнес компании невозможен. Были возбуждены уголовные дела.

Конфликт по поводу поставок новосибирских стентов в ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" (г. Пенза) удивляет активностью следственных органов, будто связанной с действиями Лебедевой и зарубежных партнеров. В условиях роста пандемических ограничений и недостатка кадров из Пензы в Новосибирск летят следователи сразу обоих областных следственных управлений - СК и МВД - и оперативное сопровождение. Повальные обыски и допросы руководства производителей и поставщиков российских стентов, ночные и дневные, выемка конфиденциальной технической документации, образцов стентов и съемка производственных линий. Насколько это соответствует словам президента с требованием перестать "кошмарить" бизнес?

Тем более если ровно в тот же период, словно по команде, начинается активность новосибирских правоохранительных органов и налоговой. Не так уж редко в корпоративных конфликтах одна из сторон находит некий "золотой ключик", отпирающий двери в нужные кабинеты. И тут стоит вчитаться в содержимое того новоявленного сайта.

Если допустить, что атака миноритарных акционеров как-то связана с действиями главврача Пензенского ФЦССХ Базылева (в пользу этого может говорить содержание сайта против "Ангиолайна"), копии документов об изобретениях Кудряшова и Французова могут уже быть переданы зарубежным конкурентам, по определению заинтересованным в уменьшении конкуренции. Благодаря таким действиям арбитражных судей и сотрудников органов работа "Ангиолайна" уже в ближайшее время может быть парализована. А если из бизнеса будут исключены основатели, разработавшие основные изделия и обладающие ключевыми ноу-хау, то он превратится просто в набор недвижимости и оборудования. Ведь разработка и крупносерийное производство стентов, особенно с лекарственным покрытием, не производство кирпичей - это сложнейшее современное производство, которое удалось освоить считаным производителям в мире. И в России смог это сделать только "Ангиолайн".

Кто же и зачем может желать гибели единственному национальному производителю критически важных для жизни россиян медицинских изделий? Кому выгодно задействовать огромные ресурсы, координировать массированную атаку в разных регионах, столице России и за рубежом - без возможности вернуть вложенное с лихвой? Правильный ответ - очевидно, никому. Намеренно исключим предположение о диверсии иностранного государства и предположим, что здесь нет никакой политики - речь просто о бизнесе.

Тогда кто может извлечь колоссальную выгоду из данной ситуации с национальным производителем, отвоевавшим у транснациональных корпораций огромную долю рынка своей страны? Может ли это быть выгодным так называемым "трем сестрам"? Устранение "Ангиолайна" разом вернет зарубежным производителям сразу треть российского рынка. А также возможность вновь повысить цены. Напомним, благодаря конкуренции зарубежных производителей с отечественным за 5 лет "Бостон Сайнтифик", "Эбботт" и "Медтроник" потеряли то, что российский бюджет сэкономил на закупке стентов, а именно более 22,5 млрд рублей (в ценах 2015 года). Может ли это быть причиной поддержать имеющиеся (а если не имеется - помочь создать) агрессивные действия, ведущие к устранению конкурента? И пресечь заодно опасный прецедент для остальных, где здоровье людей - обычный рынок и где они действуют, как принято у гигантских транснациональных корпораций.

Поговаривают, например, что когда возник риск передела большой доли российского рынка в пользу "Медтроника" (через участие в проекте "Стентекс"), остальные американские "коллеги" поддержали включение в список антироссийских санкций Виктора Вексельберга и его "Реновы". Фактически помешав тем самым американскому же по сути "Медтронику" передать технологии и принять участие в производстве в России. И трудно не поверить в это, глядя на известные, в том числе судебные, скандалы с участием именно этих трех мегакорпораций даже в Северной Америке. А можно ли поверить, что их что-то остановит, представься возможность устранить дерзкого конкурента, не имеющего защиты не то что американской юстиции, но и своей собственной, российской? Будем следить за развитием событий и действиями их участников.