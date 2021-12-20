В Кемерово оглашают приговор по делу о пожаре в ТЦ

Центральный районный суд Кемерово начал оглашать приговор по третьему уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", где в 2018 году погибло 60 человек.

На скамье подсудимых - четверо: экс-руководитель областной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова, ее сын Эдуард, бывшая начальник отдела госинспекции Светлана Шенгерей и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Они обвиняются в получении взятки от застройщика ТРЦ, который был введен в эксплуатацию незаконно, в легализации и отмывании денежных средств.

Суд установил виновность всех четверых фигурантов. Комкова, как сказала судья Ирина Иванова, использовала свои служебные полномочия в корыстных целях. И получила взятку за бездействие, которое закончилось бедой. Преступление, как определил суд, было совершено в 2013-2014 годах организованной группой, которую создала Комкова. Именно она координировала все действия и распределяла роли членов группы. Вместо того чтобы должным образом инспектировать реконструкцию второй очереди здания бывшего кондитерского комбината и не допустить ввода объекта в эксплуатацию, чиновники закрыли глаза на все допущенные нарушения.

Обвинение запросило для подсудимых реальные сроки лишения свободы. Для Комковой - 21 год, а для остальных фигурантов - от восьми до 18 лет колонии

Реконструкция "Зимней вишни" проводилась с февраля 2013 по март 2014 года. И, как считает обвинение, Комкова со своей подчиненной Светланой Шенгерей не приняли никаких мер, чтобы устранить нарушения, выявленные при проверке уже готового комплекса. Шенгерей составила недостоверный акт обследования, который гласил, что все проведенные работы соответствуют документам. И Комкова этот акт утвердила. После чего самовольно возведенное здание без системы пожаротушения и с фактически отсутствующими эвакуационными выходами ввели в эксплуатацию. Через несколько лет все закончилось катастрофой.

Оглашение приговора продолжается. Обвинение запросило для подсудимых реальные сроки лишения свободы. Для Комковой - 21 год, а для остальных фигурантов - от восьми до 18 лет колонии.

Контроль

По версии Следственного комитета, в 2013-2014 гг. Танзиля Комкова получила семь миллионов рублей от гендиректора Кемеровского кондитерского комбината, которому принадлежало здание ТЦ. В обмен на это она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания и утвердила акт обследования, согласно которому здание соответствовало всем нормам. В итоге оно было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации.

ТЦ проверяли инспекторы регионального Госстройнадзора, подчиняющегося властям Кемеровской области. Как следует из материалов сайта Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса, задачами ведомства является предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком или застройщиком нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе требований техрегламентов, и проектной документации. Инспекторы проверяют соответствие выполнения работ и применяемых стройматериалов в процессе строительства или реконструкции объекта проектной документации.

Такая система была создана после передачи полномочий из федерального центра в регионы около 10 лет назад, поясняют эксперты. Предполагалось, что тем самым будут снижены административные барьеры и повышена доступность государственных и муниципальных услуг. Но это не снизило барьеры для бизнеса, кардинально ничего не поменялось, отмечает член совета Торгово-промышленной палаты РФ Александр Каньшин. Более того, как оказалось на практике, бизнесу было удобнее работать с федеральными органами власти, поскольку эта система более прозрачная, понятная и административно регламентированная, поясняет "РГ" адвокат, член Адвокатской палаты Москвы Илья Гатикоев. Если что-то не соответствует требованиям, в федеральных органах власти разрешение никогда не получить. "В регионах присутствует дезорганизованность, низкая компетентность. Обращение в региональные органы всегда сопряжено с кое-чем незаконным. Все это приводит к таким негативным казусам", - заключает эксперт.

Подготовили Евгений Гайва, Наталья Козлова, Марина Трубилина