В Кузбассе обнаружили очаг возгорания на шахте имени Рубана

В Кузбассе обнаружен очаг самовозгорания угольного пласта в шахте имени Рубана.

- Сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и инертизации данного участка, - сообщает ТАСС со ссылкой на командира Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрия Ше.

В настоящее время горноспасатели ликвидируют последствия возгорания.

- Риска для жизни нет, но работа шахты остановлена до тех пор, пока не ликвидируют очаг возгорания, только после этого будет принято решение о возобновлении работ, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, 19 декабря на шахте имени Рубана произошло самовозгорание угольного пласта в сбойке №519. 128 горняков, работавших в тот момент на шахте, были экстренно эвакуированы. Никто из шахтеров не пострадал.