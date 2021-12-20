В Кузбассе прокуратура выясняет причины очередного инцидента на шахте

В шахте сработали датчики, зафиксировав повышение температуры и выделение угарного газа. По плану ликвидации аварии горные работы приостановили, на предприятие выехали отделения горноспасателей. Шахтеров, находившихся на смене, начали выводить на поверхность. В забое работали 128 человек, все они были эвакуированы под контролем диспетчеров, помощь медиков никому не понадобилась.

Изначально речь шла о пожаре, потом пресс-служба собственника шахты - компании "СУЭК-Кузбасс" - уточнила, что на самом деле в забое огня не видели. По предварительным данным, произошло самоперегревание угольного пласта в неработающей штольне. Из-за этого и выделился СО (угарный газ).

На место происшествия выехали заместитель прокурора Кемеровской области Михаил Филичев, прокурор Ленинска-Кузнецкого Алексей Мишин и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов.

- Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения, - сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Надо сказать, угольная прокуратура ранее выявляла нарушения на этом предприятии. Так, в августе 2019-го проверка показала, что на шахте недокомплект численности работников, не все ознакомлены с планом ликвидации аварии, численность службы охраны труда не соответствует расчетной, не соблюдаются режимы труда и отдыха, не все проходят первичный инструктаж по охране труда. Тогда предприятие оштрафовали, директору внесли представление, а ответственным должностным лицам объявили выговоры.